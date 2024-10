Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao cao tốc TPHCM – Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 16-10, đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn có buổi thị sát tình hình thi công Dự án nút giao cao tốc TPHCM – Trung Lương kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng đoàn công tác có buổi thị sát tiến độ thi công Dự án nút giao cao tốc TPHCM – Trung Lương kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành

Báo cáo với đoàn, ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết do thời tiết bất lợi, thường xuyên có mưa lớn kéo dài, do đó tiến độ thi công dự án bị chậm. Đến nay, nhà thầu mới thi công xong phần nền đường. Theo kế hoạch, phần nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đến tháng 12-2024 sẽ hoàn thành.

Sau khi khảo sát thực tế, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chỉ đạo các nhà thầu tăng thêm các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công việc còn lại, phấn đấu đưa vào khai thác để đồng bộ với đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, nhằm chia tải cho tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương đang quá tải.

Còn 300m đoạn đường nối từ cao tốc Bến Lức – Long Thành lên cao tốc TPHCM - Trung Lương thuộc nút giao Vành đai 3 qua Long An đang được đẩy nhanh thi công để kết nối

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58km, đi qua tỉnh Long An, TPHCM và Đồng Nai với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng. Hiện đoạn từ nút giao với tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương đến Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) dài 3,1km đã cơ bản hoàn thành. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã có văn bản đề xuất đưa vào khai thác đoạn này trong tháng 11-2024. Tuy nhiên, hiện còn 300m đoạn đường nối từ đường cao tốc Bến Lức – Long Thành lên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương thuộc nút giao Vành đai 3 qua Long An vẫn chưa hoàn thành và đang được đẩy nhanh thi công để kết nối.

Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 1

NGỌC PHÚC