Bộ sách giúp trẻ học cách tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm

Thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho thấy, mỗi năm, trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó nhóm tuổi 5-14 chiếm 36,9%.

Việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ không chỉ giúp trẻ đối phó với các tình huống nguy hiểm, mà còn xây dựng sự tự tin và tinh thần độc lập.

Bộ sách 100++ Kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ của tác giả Tiểu Mạch Đông Thái (Thu Ngân dịch) cung cấp cho các em những kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống, để có thể tự bảo vệ trước những mối đe dọa từ môi trường xung quanh.

Bộ sách bao gồm hai cuốn, mỗi cuốn tập hợp hơn 100 tình huống nguy hiểm dễ gặp nhất được xây dựng khoa học và phù hợp nhận thức của trẻ.

Cha mẹ sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi con có thể tự bảo vệ bản thân trong những tình huống bất ngờ

Cuốn sách Ứng phó với nguy hiểm tập trung các tình huống nguy hiểm mà trẻ có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.

Cuốn sách không chỉ trình bày lý thuyết mà còn hướng dẫn cách xử lý tình huống một cách cụ thể, phù hợp khả năng và độ tuổi các em với các chủ đề nổi bật như: An toàn khi vận động, hướng dẫn trẻ cách phòng tránh ngã, va đập, và xử lý khi gặp tai nạn nhỏ trong lúc chơi thể thao hoặc hoạt động ngoài trời; An toàn giao thông, dạy trẻ nhận biết biển báo giao thông, tuân thủ quy tắc khi qua đường, đi xe đạp hoặc tham gia giao thông công cộng; Sử dụng mạng an toàn, giúp trẻ nhận diện các nguy cơ trên môi trường số; Ngăn chặn xâm hại, trang bị cho trẻ kỹ năng nhận biết các hành vi không an toàn, từ chối, và kêu gọi sự giúp đỡ từ người lớn khi cần.

Với Ứng phó với thiên tai, trẻ sẽ học được cách xử lý các tình huống khẩn cấp như: Phòng tránh nguy hiểm khi động đất, hướng dẫn trẻ cách bảo vệ bản thân khi xảy ra rung lắc, tìm nơi trú ẩn an toàn, và sơ tán đúng cách; Đối phó với bão lũ, dạy trẻ cách chuẩn bị đồ dùng cần thiết, giữ an toàn khi ở nhà hoặc di chuyển đến nơi tránh trú; Khi gặp sạt lở, không được dừng lại ở những nơi có địa thế thấp, không được đứng ở sườn núi cao; Khi có mưa bão, sấm sét, không được chơi ngoài trời, không tắm mưa, không được trú dưới gốc cây to, cột điện...

Bộ sách được thể hiện dưới dạng truyện tranh sinh động, nội dung được thể hiện qua các câu chuyện gần gũi với nhân vật ngộ nghĩnh, minh họa màu sắc bắt mắt, giúp trẻ dễ dàng hứng thú và ghi nhớ. Đặc biệt, các tình huống trong sách đều dựa trên đời sống thực, được giải thích đơn giản và dễ hiểu để trẻ tự thực hành.

Nhờ nội dung được thiết kế khoa học, phù hợp với từng độ tuổi và khả năng tiếp thu của trẻ, 100++ Kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ còn là tài liệu hữu ích để cha mẹ đồng hành, trò chuyện và hướng dẫn con.

QUỲNH YÊN