Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, làm việc tại tỉnh Tây Ninh

Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024), ngày 17-4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử - văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, Tây Ninh).