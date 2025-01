Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp tục tham mưu để tăng cường sức mạnh của lực lượng

Tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng cảnh sát cơ động đạt được. Chủ tịch nước thông tin, năm 2024 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả quan trọng. Đất nước đạt 15/15 chỉ tiêu; tình hình chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng.

Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm, chúc tết Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Ảnh: BÁO QĐND

Năm 2025 với nhiều sự kiện trọng đại, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động vì thế rất nặng nề. Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, biện pháp công tác, nhằm xây dựng, tăng cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát cơ động.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn lực lượng cần chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm trong bất cứ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ; đồng thời, triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng; các hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước; các sự kiện, hội nghị quốc tế, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Ảnh: BÁO QĐND

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát cơ động cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị trong và ngoài công an nhân dân; luôn chủ động về lực lượng, sẵn sàng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương trong đấu tranh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm: phối hợp tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và trật tự, an toàn giao thông…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã tặng quà tết tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động.

Năm 2024, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện trọng đại của đất nước; các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, lực lượng cảnh sát cơ động luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm; tổ chức hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương đấu tranh nhiều chuyên án lớn về tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tham gia truy bắt các đối tượng khủng bố, hình sự, truy nã đặc biệt nguy hiểm; kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, các “điểm nóng” về an ninh nông thôn; trấn áp, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, tổ chức nhen nhóm bạo loạn, gây rối chính trị, an ninh, trật tự…

ĐỖ TRUNG