Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quý 1-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết, thông tri, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bộ Tư lệnh TPHCM hoàn thành chỉ tiêu giao quân, ra quân huấn luyện; phát động thi đua cao điểm khí thế, sôi nổi.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo hậu cần kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đạt kết quả tốt. Cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định vững vàng, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thành Trung báo cáo tại hội nghị

Quý 2-2025, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả nội dung, quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân khu; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM với các ban, ngành thành phố và cấp ủy địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các chủ trương, đề án về quân sự, quốc phòng.

Bên cạnh đó, tăng cường quán triệt, học tập các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị cho các đối tượng; chú trọng nắm, quản lý, giải quyết tốt tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới và cán bộ, nhân viên ở những đơn vị giải thể, thực hiện tổ chức biên chế mới.

Đặc biệt, tổ chức hiệu quả các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025), chú trọng hoàn thành các công trình chào mừng theo kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia với các chương trình diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa nghệ thuật... mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại TPHCM; dự lễ có lãnh đạo Trung ương, các bộ ngành và tỉnh, thành phố trên cả nước. Vì vậy, trách nhiệm của TPHCM là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại lễ hết sức quan trọng này.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Công an TPHCM và các lực lượng có phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho loạt sự kiện mừng 50 năm thống nhất đất nước tại TPHCM.

THU HOÀI