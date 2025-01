Lực lượng cảnh vệ chủ động mọi phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn

Chiều 22-1, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Tại đây, Chủ tịch nước khẳng định, lực lượng cảnh vệ đã luôn hoàn xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại đây, Chủ tịch nước khẳng định, trong năm 2024, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vẫn giữ vững và con thuyền cách mạng tiếp tục tiến lên, vị thế uy tín được nâng cao trên trường quốc tế, có được những kết quả đó có sự đóng góp của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an, lực lượng cảnh vệ nói riêng.

Chủ tịch nước Lương Cường tới thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ, cảnh vệ công an nhân dân là lực lượng vinh dự được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập, giáo dục, rèn luyện, có bề dày truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những năm qua, lực lượng cảnh vệ đã luôn hoàn xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm toàn đảng, toàn dân quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp (trong đó có đại hội các cấp của lực lượng công an) tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng... Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ trong năm 2025 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải quyết tâm, chung sức, đồng lòng phát huy những kết quả, thành tích đạt được, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị lực lượng cảnh vệ phải quán triệt sâu sắc tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực, tình hình trong nước để giữ vững những kết quả đạt được, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối của Đảng với lực lượng vũ trang, giữ vững đoàn kết, tập trung xây dựng, nâng cao tính tinh nhuệ năng lực hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước cũng cũng yêu cầu Bộ tư lệnh Cảnh vệ, lực lượng cảnh vệ công an nhân dân tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn chỉnh hành lang pháp lý vững chắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng cảnh vệ hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đối tượng, mục tiêu cảnh vệ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng cảnh vệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu công tác cảnh vệ luôn đi trước, nhận diện đánh giá đúng tình hình, nhận diện từ xa, từ sớm các nguy cơ; chủ động có các phương án để bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không để bị động bất ngờ, không để xảy ra sai sót. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và lực lượng cảnh vệ tiếp tục làm tốt hơn nữa, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu trong buổi tới thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Năm 2024, lực lượng cảnh vệ tích cực đổi mới nâng cao chất lượng nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; khẳng định uy tín, vị thế của lực lượng cảnh vệ Việt nam với an ninh các nước; bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động, lễ kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước.

Cùng với đó, lực lượng cảnh vệ, đồng bộ, quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị và công tác cán bộ; đồng thời chú trọng các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng gắn với hoạt động chuyên môn. Lực lượng cảnh vệ cũng xây dựng, tham mưu, bổ sung hoàn thiện pháp luật, hành lang pháp lý về lực lượng cảnh vệ, công tác cảnh vệ; chủ động quyết liệt trong công tác tham mưu hậu cần đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, phục vụ đối tượng cảnh vệ; đổi mới nội dung phương pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thường xuyên, huấn luyện chuyên sâu; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế…

ĐỖ TRUNG