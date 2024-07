Cả 3 miền sắp mưa to

Theo các chuyên gia khí tượng, do ảnh hưởng của rãnh thấp trên khu vực giữa Biển Đông, hiện nay, toàn bộ vùng biển phía Nam đang chuyển xấu kèm gió mạnh như áp thấp (đạt cấp 7-8). Các ổ mây dông kèm hơi ẩm đang và sẽ di chuyển sâu vào đất liền, gây mưa dông cho khu vực Nam bộ và Tây Nguyên.

Cơn dông chiều 11-7 ở TPHCM. Ảnh: CTV QUỐC ANH

Chiều 11-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ các dữ liệu quan trắc thời tiết, dự báo từ khoảng đêm 13-7 đến 16-7, miền Bắc sẽ có một đợt mưa rào sau những ngày nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 14-7, kết thúc từ ngày 15-7. Từ khoảng đêm 14 đến 16-7, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sẽ xảy ra mưa lớn.

Cùng trong khoảng thời gian này, Tây Nguyên và Nam bộ cũng gia tăng mưa với cường độ và tần suất cao, có nơi sẽ mưa to đến rất to trong vòng 5-7 ngày tới. Nguyên nhân thời tiết ở Nam bộ và Tây Nguyên có mưa nhiều là do một rãnh thấp đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông (xuất hiện từ chiều qua 10-7) hút gió Tây Nam (ẩm) mạnh lên.

Chiều 11-7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau và Kiên Giang, đề nghị thông báo, hướng dẫn cho tàu thuyền ứng phó với gió Tây Nam mạnh cấp 6-7 gây sóng lớn kèm mưa dông mạnh ở các vùng biển Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa)…

Đồng thời, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khoảng ngày 12 đến 13-7, khu vực giữa Biển Đông có khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành các nhiễu động nhiệt đới gây ra một tổ hợp thời tiết xấu và nguy hiểm. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các địa phương sẵn sàng phương tiện và lực lượng để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

VĂN PHÚC