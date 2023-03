Cà Mau: Dân bức xúc vì đường làm xong phải... chờ cầu

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ranh Hạt gồm 6km đường và 4 cầu (Khuôn Cá, Bốn Thước, Cây Bùi và Ranh Hạt). Dự án được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt vào tháng 11-2000 với tổng mức đầu tư 35,8 tỷ đồng, do UBND huyện Thới Bình làm chủ đầu tư.

Hiện phần đường đã thi công xong trong năm 2021, còn phần xây mới 4 cây cầu (do Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi thi công) được khởi công vào tháng 5-2021; theo cam kết sẽ hoàn thành trong tháng 3-2022. Tuy nhiên, đến nay, chậm một năm mà các cầu trên tuyến chưa có cây cầu nào hoàn thành.

Có mặt tại công trình cầu Bốn Thước, chúng tôi thấy công trường vắng bóng công nhân. Hiện công trình mới thi công xong phần mố và các trụ cầu, nhưng đơn vị thi công không thể lao lắp dầm.

Bà Nguyễn Thị Trinh (nhà gần cầu Bốn Thước) cho biết: Khi nhà thầu đóng cọc thì làm nứt nhà tôi. Ban đầu, họ năn nỉ nên tôi cho thi công tiếp tục. Hiện họ đã làm xong các móng, trụ cầu nhưng vẫn chưa có động thái bồi thường thỏa đáng nên tôi cương quyết không cho thi công tiếp tục.

Tương tự, một số hộ dân khác tại khu vực cầu Bốn Thước cũng yêu cầu đơn vị thi công có biện pháp bồi thường do thi công làm nứt nhà của họ. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên nhà thầu tạm dừng thi công. Trong khi đó, cầu tạm (làm bằng cây gỗ địa phương) bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn giao thông. Cầu Ranh Hạt cũng tạm dừng thi công với lý do tương tự.

Ngày 28-3, ông Lê Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết, trong quá trình làm đường và cầu, địa phương vận động dân hiến đất nên không vướng mặt bằng. Tuy nhiên, việc nhà thầu thi công làm nứt nhà dân thì xã không thể can thiệp.

Dù vậy, công trình tạm ngưng kéo dài sẽ tiếp tục chậm tiến độ nên địa phương đã làm việc với các hộ dân và bước đầu, họ đồng ý. Tuy nhiên, cần phải có cam kết bằng văn bản của nhà thầu, Ban quản lý các dự án xây dựng công trình huyện Thới Bình (đơn vị quản lý điều hành dự án) và “chốt” mức hỗ trợ. Riêng cầu Ranh Hạt do một phần nằm phía huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) nên lãnh đạo UBND huyện Thới Bình sẽ có buổi làm việc cụ thể với huyện bạn để tìm phương án tháo gỡ.

Cũng theo ông Quý, do các cầu trên tuyến thi công chậm dẫn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng gặp khó khăn. Do đường làm xong đã lâu mà vẫn phải chờ cầu, nên người dân cũng bức xúc.