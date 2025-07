Bão số 2 trên Biển Đông di chuyển chậm, biển động dữ dội

Lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89–102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 15–20 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 7-7, vị trí tâm bão được xác định ở khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, nằm trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), với sức gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 áp dụng cho khu vực Đông Bắc Biển Đông.

Ngày 8-7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ giữ nguyên từ 15–20 km/giờ, tiến vào vùng biển tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Đến sáng 9-7, bão chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ chậm lại (5–10 km/giờ), đi vào đất liền tỉnh Chiết Giang và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 2, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, hiện đang có mưa bão, gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 10–11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội. Khu vực Đông Nam Bắc Biển Đông cũng chịu ảnh hưởng, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau ghi nhận gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông, phía Đông Bắc giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Riêng phía Đông Bắc Bắc Biển Đông có mưa bão mạnh. Trong mưa dông, có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Từ ngày và đêm 7-7, vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12, sóng cao từ 3–5 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông – nơi bão có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cấp 3.

Các địa phương ven biển và lực lượng chức năng cần theo dõi sát diễn biến bão, duy trì liên lạc thường xuyên với tàu thuyền hoạt động trên biển, sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại do gió mạnh và sóng lớn gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

