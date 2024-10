Cà Mau: Khởi tố Giám đốc Công ty Việt Phát để điều tra hành vi trốn thuế

Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can đối với Đặng Phương Nam (28 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát, viết tắt Công ty Việt Phát) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.