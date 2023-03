Cà Mau: Làm rõ vụ mẹ kế đánh con riêng của chồng bầm tím

Tối 1-3, thông tin từ UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, đã báo cáo vụ một học sinh tiểu học trên địa bàn bị mẹ kế đánh tại gia đình.

Theo đó, sáng 22-2, thầy cô Trường Tiểu học Lợi An 2 phát hiện em L.M.T. (học lớp 1A) có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện nhiều vết thương trên người. Sự việc được báo đến chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Lợi An chỉ đạo công an xã, cán bộ phụ trách trẻ em xã đến làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lợi An 2 và cô giáo chủ nhiệm em L.M.T.

Qua xác minh, em L.M.T. bị mẹ kế là H.M.N. (thường trú ấp Cái Bát, xã Lợi An) đánh vào tay, lưng, chân, và mông của em tại nhà khoảng 20 vết bầm tím.

Nguyên nhân được cho là trước đó, khi nghi em L.M.T. lấy trộm 20.000 đồng (của cha bà N.), bà N. tức giận nên dùng roi bằng nhánh tre đánh vào nhiều nơi trên cơ thể con riêng của con chồng.

Theo giải thích của bà N. việc đánh con riêng của chồng là hành động tức giận nhất thời. Bà N. đã làm cam kết không tái phạm.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Lợi An cho biết, hiện cháu T. đã được đưa đi khám tổng quát các vết thương. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo nhà trường, cán bộ phụ trách trẻ em đến thăm hỏi, động viên cháu T. tiếp tục đi học.

Hiện vụ cháu T. bị đánh, UBND xã Lợi An giao công an xã tiếp tục xác minh, làm rõ.