Các chi bộ ấp và trường học của xã Long Hải ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Sáng 8-10, Đảng ủy xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa các chi bộ ấp và Đảng bộ, chi bộ trường học trên địa bàn xã, nhằm tăng kết nối giữa nhà trường với địa bàn dân cư.

Quy chế phối hợp gồm 5 chương, 12 điều, tập trung vào các nội dung: chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ; tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức phong trào thi đua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; quản lý đảng viên và giáo dục thế hệ trẻ.

Các đơn vị tham gia ký kết Quy chế phối hợp

Phát biểu tại hội nghị ký kết, đồng chí Lê Thị Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hải nhấn mạnh, việc phối hợp giữa các đơn vị phải thực chất. Theo đó, chi bộ trường học cần phát huy lợi thế về đội ngũ giáo viên, công nghệ và mối liên hệ với phụ huynh. Còn với chi bộ ấp có thế mạnh về nắm địa bàn, gần dân. Qua đó cùng giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là trong quản lý, giáo dục học sinh; phòng ngừa tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông và hạn chế học sinh bỏ học.

Trước đó, ngày 4-8, Đảng ủy xã Long Hải chọn chi bộ của 5 ấp: Hải Sơn, Hải An, Hải Lộc, Phước Thọ, Tân Phước và 5 chi bộ trường học: THCS Phạm Hồng Thái, Tiểu học Chu Văn An, THCS Nguyễn Công Trứ, Tiểu học Lý Tự Trọng, THCS Trần Nguyên Hãn làm điểm ký kết.

NGUYỄN NAM