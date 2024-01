Bạn đọc HỒ VĂN HƯNG (đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8): Vợ tôi sắp sinh em bé đầu tiên. Do là lần đầu sinh, ông bà nội, ngoại lại ở xa nên vợ chồng rất lóng ngóng và vụng về. Xin bác sĩ tư vấn cách chăm sóc và lưu ý trong chăm sóc trẻ sơ sinh để mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Bác sĩ CKII GIANG TRẦN PHƯƠNG LINH, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM: Vào các ngày đầu sau sinh, trẻ cần được bác sĩ chuyên khoa sơ sinh thăm khám, kiểm tra sức khỏe, đánh giá trẻ có những bất thường hay không để làm các xét nghiệm chẩn đoán cần thiết, tư vấn tiêm ngừa lao và viêm gan B, lấy máu gót chân thực hiện xét nghiệm sàng lọc sơ sinh nhằm phát hiện sớm một số rối loạn về nội tiết, di truyền, chuyển hóa…

Sau khi xuất viện, trẻ cần có sự chăm sóc đặc biệt của gia đình để giúp trẻ khỏe mạnh. Do đó, các bà mẹ cần có kiến thức và kỹ năng để chăm sóc trẻ đúng cách: trẻ được giữ ấm đúng cách, bú mẹ theo nhu cầu, bổ sung thêm vitamin D; thường xuyên theo dõi thân nhiệt, hô hấp, chăm sóc da, rốn, mắt, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ và tái khám theo hẹn của bác sĩ. Nên biết các dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám ngay, cách sơ cứu trong trường hợp trẻ bị sặc sữa. Một số sai lầm mà ba mẹ cần tránh: không nằm phòng tối, hơ lửa, hơ than, đắp lá trầu; không băng kín rốn; không phơi nắng hay uống vitamin D để hết vàng da; không cho trẻ ngủ ở tư thế không an toàn như nằm sấp hay nghiêng, nhiều đồ chơi, chăn gối xung quanh trẻ, ủ ấm quá mức. Đảm bảo các bước tắm, gội, dưỡng da thực hiện đúng cách và chọn sản phẩm chăm da phù hợp với bé (độ pH trung tính, không chất gây kích ứng hoặc tạo mùi).

Bạn đọc có thắc mắc về tình hình sức khỏe, cách phòng chống bệnh, vui lòng gửi câu hỏi theo địa chỉ: Ban Khoa giáo - Báo SGGP, số 432 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; điện thoại: 0916702027 hoặc qua email: thanhson@sggp.org.vn