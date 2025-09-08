Cần 73.924 tỷ đồng nâng cấp 7 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh

Xã hội

Bộ Xây dựng vừa cho biết, có 7 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh cần được nâng cấp trong giai đoạn 2026 - 2030, với nhu cầu vốn 73.924 tỷ đồng.

Đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết sẽ được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc

Trong đó, đoạn Pác Bó - Cao Bằng, chiều dài 45km, cần được đầu tư khoảng 3.755 tỷ đồng; đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết, chiều dài 18,5km, cần được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tổng mức đầu tư khoảng hơn 6.000 tỷ đồng; đoạn Chơn Thành - Đức Hoà, chiều dài 84km, cần được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tổng mức đầu tư khoảng 19.500 tỷ đồng.

Đoạn Đức Hòa - Mỹ An, chiều dài 69km, cần được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tổng mức đầu tư khoảng hơn 29.000 tỷ đồng; đoạn Vĩnh Phong - An Xuyên (đoạn Vĩnh Thuận - Cà Mau trước đây), chiều dài 33km, cần được nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng; đoạn Cà Mau - Năm Căn, chiều dài 47,5km, cần được nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư khoảng hơn 7.100 tỷ đồng; đoạn Năm Căn - Đất Mũi, chiều dài 59km, cần được nâng cấp, mở rộng, tổng mức đầu tư khoảng 5.569 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, 7 đoạn tuyến này đã được dự kiến thu xếp vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Trước đó, một số đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh đi trùng cao tốc Bắc - Nam phía Tây và cao tốc khác đã được khởi công và đang thi công khẩn trương. Cụ thể, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành dài 129km, tổng mức đầu tư gần 25.900 tỷ đồng, đã được khởi công vào tháng 4-2025, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026. Đoạn TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài gần 59km, tổng mức đầu tư hơn 18.500 tỷ đồng đã khởi công năm 2025, dự kiến hoàn thành năm 2027; đoạn Mỹ An - Cao Lãnh dài 27km, tổng mức đầu tư 6.100 tỷ đồng đã khởi công tháng 7-2025, dự kiến hoàn thành năm 2028; tuyến cao tốc Cao Lãnh - Rạch Sỏi đã khởi công tháng 5-2024, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2025...

MINH ANH

