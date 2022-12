Cán mốc 1 tỷ USD nhanh nhất 2022, giải mã sức hút Avatar 2

Thống kê trên trang Box Office Mojo, tính đến hết ngày 27-12, bộ phim đã cán mốc doanh thu 1,03 tỷ USD. Trong đó, doanh thu nội địa Bắc Mỹ là hơn 317 triệu USD và doanh thu ở các thị trường quốc tế đạt hơn 712 triệu USD.

Tính riêng trong năm 2022, chỉ có 3 bộ phim vượt qua cột mốc doanh thu 1 tỷ USD gồm: Top Gun: Maverick (mất 31 ngày để đạt doanh số này) và Jurassic World Dominion (mất đến 4 tháng). Avatar 2 hiện cũng chỉ kém doanh thu 1,48 tỷ USD của Top Gun: Maverick trong năm 2022.

Tính từ năm 2019 đến nay, Avatar 2 là bộ phim đạt cột mốc doanh thu 1 tỷ USD nhanh nhất kể từ sau kỷ lục của Spider-Man: No Way Home, mất 12 ngày. Trong lịch sử điện ảnh thế giới, hiện mới chỉ có 6 bộ phim chạm mốc doanh thu 1 tỷ USD sau 2 tuần phát hành đầu tiên.

Ở các thị trường nước ngoài doanh thu tại đất nước tỷ dân Trung Quốc có đóng góp cao nhất với hơn 104 triệu USD. Sau đó là các quốc gia: Pháp (hơn 60 triệu USD), Hàn Quốc (gần 54 triệu USD), Ấn Độ (hơn 39 triệu USD), Anh (hơn 33 triệu USD).... Thị trường Việt Nam cũng đóng góp gần 7 triệu USD, sắp tiến tới cột mốc 200 tỷ đồng.

Bộ phim mất đến 13 năm để thực hiện của đạo diễn James Cameron mở màn từ ngày 16-12 tại Bắc Mỹ với doanh thu 134 triệu USD. Tuy nhiên, trước đó ở một số thị trường phim đã được chiếu từ ngày 14-12. Tổng doanh thu tuần đầu ra mắt toàn cầu của phim đạt 435 triệu USD.

Theo dự tính, bộ phim sẽ tiếp tục giữ vững vị thế trong dịp lễ chào đón năm mới. Ước tính, bộ phim của đạo diễn Cameron tiêu tốn ít nhất 350 triệu USD kinh phí sản xuất (không bao gồm ngân sách quảng bá khoảng 100 triệu USD).

Bộ phim cần thu về khoảng 2 tỷ USD để hòa vốn dù nhiều nhà phân tích tin rằng, nếu đạt mức doanh thu 1,5 tỷ USD phim đã có thể sinh lời.

Những khó khăn trong phát hành của Avatar 2 đến từ việc thị trường Trung Quốc vẫn chưa mở cửa hoàn toàn trở lại sau dịch bệnh. Bên cạnh đó, Nga - thị trường tiềm năng cũng không phát hành bộ phim này.

Trước đó, Avatar phát hành vào năm 2009 cùng nhiều lần tái phát hành đã thu về 2,97 tỷ USD để trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Tăng trưởng doanh thu phòng vé nhanh của Avatar 2 cũng góp phần đáng kể vào tổng doanh thu thị trường Bắc Mỹ trong năm 2022, ước tính đạt khoảng 7,4 tỷ USD.

Mặc dù, so với con số 11,3 tỷ USD đạt được năm 2019 vẫn còn khoảng cách xa nhưng, doanh thu phòng vé toàn cầu năm nay đã tăng 22% so với mức Comscore dự kiến và tăng đến 72% trong năm 2021 (chỉ đạt 4,3 tỷ USD).

Theo Galaxy Links – đại diện đơn vị phát hành Avatar 2 tại thị trường Việt Nam có 4 lý do khiến siêu phẩm về tộc người Navi’ trên hành tinh Pandora tiếp tục tạo cơn sốt trên toàn cầu.

Thứ nhất, nó là phần hai của bom tấn điện ảnh ăn khách nhất lịch sử. Nối dài thành công từ phần 1 đến nay, trong bài phỏng vấn với New York Times hồi tháng 9, James Cameron khẳng định bản phim năm 2009 vẫn còn đủ sức hấp dẫn để cạnh tranh các bom tấn ra rạp mới đây.

Các chuyên gia phòng vé dự đoán doanh thu cuối cùng của Avatar có thể chạm mốc 3 tỷ USD nhờ các suất chiếu đặc biệt chung với phần hai.

Thứ 2, phần phim này được thai nghén suốt 13 năm bởi sự chăm chút tỉ mỉ, kĩ lưỡng từ Cameron. Riêng phần phim này đã hoàn thành quá trình quay phim từ năm 2018.

Cũng cần nói thêm kịch bản phần một được James Cameron chắp bút từ năm 1994, gần 15 năm trước khi phim ra rạp.

Thứ 3, dù còn nhiều tranh cãi về mặt câu chuyện nhưng công nghệ hình ảnh đỉnh cao chính là nhân tố quan trọng làm nên thành công của Avatar 2.

Bộ phim được ví như một tuyệt tác về công nghệ khi đạo diễn James Cameron tiếp tục sử dụng hàng loạt công nghệ cao như máy quay 3D dưới nước, AI, CGI (mô phỏng hình ảnh bằng máy tính), HFR (khung hình tốc độ cao)... để mang đến trải nghiệm thị giác hoàn toàn mới cho khán giả.

Đặc biệt, phần hai được làm đặc biệt cho hệ thống rạp IMAX sẽ mang tới những trải nghiệm khác biệt về hình ảnh. Những thước phim ở tốc độ 48 khung hình/giây mang đến cho khán giả sự chân thực hơn so với 24 khung hình/giây tiêu chuẩn.

Và cuối cùng, quan trọng không kém bộ phim được ví như sự kiện điện ảnh của thập kỷ thu hút sự chú ý của các chuyên gia, giới mộ điệu trên toàn cầu.

Được biết, đến nay, đạo diễn James Cameron đã ghi hình xong Avatar 3 và một phần của phần 4. Tập phim lần này cũng được đánh giá là viên gạch quan trọng của vũ trụ điện ảnh đình đám này.

Lấy bối cảnh hơn một thập niên sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, Avatar: The way of water tiếp tục câu chuyện của gia đình Sully (Jake, Neytiri và hai con của họ) cùng những rắc rối theo sau, những việc họ phải làm để giữ an toàn cho gia đình mình, những trận chiến sinh tử, và cả những bi kịch mà họ phải chịu đựng.

Dàn diễn viên chính của tập đầu tiên gồm Sam Worthington, Zoe Saldana hay Stephen Lang trong vai phản diện vẫn trở lại ở tập mới. Minh tinh gạo cội Sigourney Weaver từng vào vai giáo sư Grace Augustine ở tập một nhưng trở lại với vai Kiri – con gái của Jake Sully và Neytiri - ở tập này. Minh tinh Kate Winslet là cái tên mới gia nhập hành tinh Pandora ở tập này.