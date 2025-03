Cần tầm nhìn xa về yếu tố an ninh phi truyền thống

Chiều 5-3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. Dự án luật sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 43 (dự kiến khai mạc ngày 10-3 tới).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới chủ trì phiên họp

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp nêu rõ, hiện nay, pháp luật về tình trạng khẩn cấp (được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, từ Hiến pháp, luật đến văn bản dưới luật; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan) không định nghĩa “tình trạng khẩn cấp” mà chỉ liệt kê những tình huống có thể ban bố tình trạng khẩn cấp. Việc xây dựng, ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp là cần thiết để hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, việc xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp là kế thừa Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hướng tới xây dựng luật này như “luật gốc” về tình trạng khẩn cấp, cần rà soát, phân biệt rõ các trường hợp “tình trạng khẩn cấp” về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các tình huống khẩn cấp khác. Cùng với đó, cần đánh giá tính tương thích của luật này với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, yếu tố nào không tương thích thì thực hiện theo điều ước quốc tế.

Nhấn mạnh đây là đạo luật liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân và bảo đảm các yếu tố an ninh truyền thống, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu rà soát để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, dễ áp dụng trong thực tiễn; bám sát các văn bản của Đảng và các quy định của Hiến pháp liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân. Ông cũng lưu ý, cơ quan soạn thảo, thẩm tra cần dự liệu về những yếu tố an ninh phi truyền thống hiện nay, vốn “muôn hình, vạn trạng, diễn biến nhanh, có tác động rộng lớn” để có những quy định phù hợp.

Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp gồm 6 chương, 42 điều, tập trung vào 2 chính sách. Chính sách 1: Biện pháp áp dụng trong tình trạng khẩn cấp, thẩm quyền tổ chức, chỉ đạo, điều hành và quyết định áp dụng các biện pháp đặc biệt của một số chủ thể trong tình trạng khẩn cấp. Chính sách 2: Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp; cứu trợ, hỗ trợ người dân ứng phó trong và sau tình trạng khẩn cấp.

ANH PHƯƠNG