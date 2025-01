Căng thẳng giao thông từ nội thành đến cửa ngõ

Mật độ giao thông tại một số tuyến đường trong thành phố tăng cao. Tuyến đường Võ Thị Sáu, quận 3 hướng về ga Sài Gòn, xe máy di chuyển chậm, xe ô tô nhích từng chút một.

Tại đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân hướng về Bến xe Miền Tây cũng xảy ra tình trạng ùn ứ ở một số đoạn ngã tư. Tại làn xe bốn bánh, xe ô tô, xe khách, taxi xếp hàng dài hơn 1km; lượng xe máy tập trung đông khiến tình trạng dồn ứ, có những đoạn xe phải dừng hẳn không thể di chuyển.

Các tuyến đường xung quanh khu vực Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) như: Quốc lộ 13, đường Nguyễn Xí, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh cũng tương tự, các phương tiện phải di chuyển chậm.

Tình hình giao thông tại cửa ngõ miền Đông khá căng thẳng, nút giao An Phú tắc nghẽn kéo dài do lượng phương tiện tập trung đông. Xe ô tô xếp hàng dài từ đường Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, đường Nguyễn Thị Định hướng về cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng lớn xe container chở hàng hướng về cảng Cát Lái cũng phải nhích từng chút một.

Lực lượng cảnh sát giao thông phải liên tục điều tiết, phân luồng di chuyển. Giao thông tại đường Võ Nguyên Giáp đã “hạ nhiệt” hơn so với buổi sáng, tuy nhiên tại làn xe ô tô một số đoạn giao lộ các phương tiện vẫn phải dừng vài phút, làn xe máy thông thoáng hơn, các phương tiện di chuyển dễ dàng.

Để đảm bảo hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông trong dịp cao điểm đi lại, Sở GTVT TPHCM giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị tăng cường theo dõi, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn như: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ga đường sắt Sài Gòn, các bến xe liên tỉnh, cụm cảng Cát Lái và Trường Thọ, bến cảng,... Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan để hướng dẫn tổ chức giao thông hiệu quả.

Lượng khách bắt đầu tăng cao tại các bến xe

Tết Nguyên đán 2025 chỉ còn đếm ngược từng ngày, thời điểm này lượng khách và phương tiện tại các bến xe cũng biến động nhiều hơn so với ngày thường. Nhiều bến xe ghi nhận lượng khách tăng vọt.

Tuy chưa hoàn toàn bước vào cao điểm đi lại nhưng hôm nay 22-1 (tức 23 âm lịch) lượng khách tại bến xe Miền Tây nhộn nhịp hơn hẳn. Người lao động, sinh viên mang theo hành lý, đồ đạc và những món quà tết có mặt tại bến xe từ sớm để mua vé về quê. Có hành khách đã mua sẵn vé nên chỉ cần ngồi đợi đến giờ xe chạy, cũng có những khách lớn tuổi mua vé trực tiếp tại quầy được các nhân viên hỗ trợ nhiệt tình.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, đến hôm nay lượng người dân bắt đầu nghỉ tết nhiều hơn so với đầu tuần nên lượng khách trong ngày cũng tăng gần 8.000 khách so với ngày hôm qua (21-1). Ước tính ngày 22-1, bến xe phục vụ 43.470 lượt khách do đó đơn vị chuẩn bị khoảng 1.610 chuyến xe chạy xuyên suốt 24/24 để nhanh chóng giải tỏa hành khách, tránh tình trạng tắc nghẽn.

Hành khách tập trung tại Bến xe Miền Tây. Ảnh: HẢI NGỌC



Còn tại Bến xe Miền Đông mới, hành khách chủ yếu tập trung đông về chiều tối. Do bến xe tổ chức hoạt động xuyên suốt nên nhiều khách đã lựa chọn di chuyển trong đêm vì phù hợp với lịch trình riêng sau khi kết thúc công việc. Đối với các chặng dài như Đà Lạt, Ninh Thuận, Bình Định,... thì lên xe tranh thủ nghỉ ngơi, sau khi thức dậy là đến nơi nên cảm giác đường về nhà sẽ nhanh hơn đôi chút.

Tại Bến xe Miền Đông mới, hành khách chủ yếu tập trung đông về chiều tối

Thông tin từ Bến xe Miền Đông mới, trong hôm nay đơn vị đón khoảng 7.965 lượt khách tương đương 330 chuyến xe, tăng nhẹ so với những ngày trước đó. Đối với các chặng về miền Trung "cháy" vé giường nằm, hiện các đơn vị đang xin bổ sung xe tăng cường để đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao. Nhà xe Phương Trang cho biết, kể từ khi mở bán vé tết doanh nghiệp này đã 3 lần tăng cường vé cho các tuyến xuất phát từ TPHCM về miền Trung do lượng khách tăng vọt.

Một số hành khách có mặt tại bến xe từ sớm để mua vé về quê. Ảnh: HẢI NGỌC

Lượng khách tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cũng tăng cao trong hôm nay do đó bến xe chuẩn bị khoảng 600 phương tiện để sẵn sàng phục vụ 17.140 hành khách, ghi nhận tăng hơn 4.000 lượt khách so với hôm qua (21-1). Ngoài ra, bến xe và các đơn vị vận tải cũng phối hợp, theo dõi thường xuyên tình hình lưu lượng khách để tăng cường các phương tiện tại các tuyến trọng điểm, đảm bảo công tác giải tỏa và tránh ứ đọng khách tại bến.

Tương tự, đại diện Bến xe An Sương và Bến xe Ngã tư Ga cũng cho biết hôm nay tăng bình quân 1.000 - 2.000 hành khách so với hôm qua, lần lượt có khoảng 5.084 và 5.300 lượt khách vào bến.