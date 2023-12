Cảnh sát giao thông tiếp sức người dân trên đường về quê nghỉ lễ

Ngày 30-12, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Ngoài phân luồng, điều tiết giao thông, nhiều lực lượng công an, CSGT, đoàn viên thanh niên, dân quân còn tặng nước suối, nón bảo hiểm cho người dân.

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) tặng nước suối đến người dân trên đường về quê

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 bắt đầu từ chiều 29-12 và kéo dài đến hết ngày 1-1-2024. Dự báo nhiều người dân về quê nghỉ Tết nên lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến đường về miền Tây đi ngang qua địa bàn huyện Bình Chánh tăng cao.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê đón Tết dương lịch vui tươi, an toàn, từ sáng sớm trên các tuyến đường Nguyễn Hữu Trí, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh..., hàng chục chiến sĩ CSGT, công an, đoàn viên thanh niên, dân quân ngoài việc phân luồng, điều tiết giao thông thì đã trao tận tay người đi đường hàng trăm chai nước suối và tặng 200 nón bảo hiểm.

Chiến sĩ CSGT tặng và đội nón bảo hiểm cho một cháu bé

Đồng thời, các lực lượng còn hướng dẫn người dân đội nón đúng cách, chọn nón bảo hiểm chất lượng; dặn dò người dân cần nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn và gửi lời chúc người dân có một kỳ nghỉ Tết Dương lịch trọn vẹn.

Việc làm này được xem như là việc tiếp sức người dân về quê đón Tết Dương lịch 2024 và cũng là một trong những hoạt động thiết thực của lực lượng Công an huyện Bình Chánh trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

VĂN MINH