Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm giải phóng mặt bằng do vướng đất cao su

Hiện nay tiến độ thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đang triển khai rất chậm, nguy cơ không đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ.

Tính đến ngày 18-8, mặt bằng tại tỉnh Đồng Nai mới được bàn giao 6% cho dự án thành phần 2, dự án thành phần 1 chưa được bàn giao mặt bằng và chưa tiến hành kiểm kê, khảo sát giá đất cụ thể và chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mặt bằng đã được bàn giao đặt 78% để triển khai thi công, hoàn thành kiểm kê, khảo sát giá đất và phê duyệt phương án bồi thường.

Theo Bộ GTVT, việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai nằm trong phạm vi dự án và dự án khu tái định cư Long Đức chưa thống nhất về các khoản hỗ trợ để chặt hạ cây và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành không đảm bảo để bố trí tái định cư cho các hộ dân nên không thể thực hiện việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ bị thu hồi đất ở trong năm 2023. Hiện phương án sử dụng khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn để bố trí tái định cư cho dự án vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai chưa thể thu hồi đất do Trường Giáo dưỡng số 4 quản lý để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do vướng quy hoạch điều chỉnh đất an ninh - quốc phòng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng tăng vượt tổng mức đầu tư và có thể phải thực hiện điều chỉnh chủ trương dự án, nhưng các dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 chưa đủ cơ sở để xác định chính xác chi phí giải phóng mặt bằng để tính toán giá trị điều chỉnh.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo chi tiết tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, công tác giải ngân và nhận định cụ thể các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.