Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Liên danh 4 công ty thực hiện gói thầu hơn 1.400 tỷ đồng

Sáng 17-8, tại Hà Nội, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trang trọng tổ chức Đại hội thành lập, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội.