Cha đẻ tấm áp phích biểu tượng phim Jaws qua đời

Roger Kastel còn là tác giả nhiều tấm áp phích cho các bộ phim nổi tiếng khác như Doctor Faustus, The Great Train Robbery và The Empire Strikes Back. Ông còn vẽ hơn 1.000 tranh minh họa cho nhiều nhà xuất bản và tiểu thuyết khác nhau, như cuốn East of Eden của John Steinbeck và The Invisible Man của WG Wells là 2 tranh minh họa rất nổi tiếng.

Thay vì nhận hoa chia buồn, gia đình họa sĩ đã thỉnh cầu những ai đến viếng chuyển sang tiền quyên góp cho The Artists’ Fellowship, một tổ chức từ thiện hỗ trợ các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong trường hợp khẩn cấp, tàn phế hoặc tang chế.