Có một Việt Nam “điểm đến hấp dẫn” trong âm nhạc

Âm nhạc “bắt tay” di sản

“Những năm qua, đặt chân đến đâu trên đất nước mình, tôi đều ghi lại âm thanh, tiếng động của từng địa phương. Đó có thể là tiếng tàu lửa chạy dọc Bắc - Nam, tiếng động cơ của con tàu đánh cá nơi đảo Phú Quý, những chiếc vỏ lãi, tắc ráng miền Tây sông nước, hay tiếng pháo hoa trên bầu trời sông Nậm Rốm - Điện Biên trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ... Tôi muốn lưu giữ những âm thanh ấy trong album này như những âm thanh của thời đại 2025”, nghệ sĩ guitar Dzung (Phạm Việt Dũng) chia sẻ về album 2025 - Hay không hay lắm vừa ra mắt.

Câu lạc bộ hát xẩm Hà Thị Cầu (xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình) biểu diễn trong đại nhạc hội Forestival 2025

Album ngay khi ra mắt đã được giới chuyên môn đánh giá cao về tính sáng tạo, gây được dấu ấn mạnh mẽ. Với ý tưởng du lịch đất nước bằng chính âm nhạc dân tộc, album đưa khán giả đi qua những vùng đất của Tổ quốc tươi đẹp, tham gia những lễ hội truyền thống đặc sắc, nghe những câu chuyện về lịch sử cha ông hào hùng, thưởng thức những sản vật địa phương, cảm nhận tình yêu của những con người thời đại mới. Album còn có sự đồng hành của NSƯT Hải Phượng, nghệ sĩ bass Trần Chánh Thảo, Phạm Anh Khoa, Lê Hoàng Phi.

Đầu tháng 6 mới đây, thay vì lựa chọn những không gian đô thị quen thuộc, đại nhạc hội Forestival 2025 đã được tổ chức tại đảo Khê Cốc - nằm bên trong Quần thể Danh thắng Tràng An, Ninh Bình - di sản kép thế giới. Sân khấu được dàn dựng dựa trên cảm hứng từ “hình sông thế núi” hùng vĩ, biến Forestival 2025 trở thành lễ hội âm nhạc và sáng tạo mà ở đó âm nhạc hòa quyện sâu sắc với vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu của di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, các màn biểu diễn được dàn dựng đầy dụng ý, giàu cảm xúc, gắn kết âm nhạc với không gian di sản. Khán giả được chứng kiến một cuộc đối thoại đầy ngẫu hứng với Xẩm - di sản văn hóa quý giá của Ninh Bình, hòa trộn với những dòng trào lưu hiện đại như rap, rock, ballad... được thể hiện với những giọng ca giàu cảm xúc của Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Hoàng Dũng, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh…

Chú trọng cách khai thác chất liệu

Văn hóa luôn được xem là một phương thức hiệu quả để quảng bá du lịch khi dễ dàng đi sâu vào tâm hồn con người, khơi dậy nguồn cảm hứng “muốn đi và được đi”. Hiểu được điều đó, vừa qua, có khá nhiều tác phẩm do các nghệ sĩ, đặc biệt ca sĩ nước ngoài thực hiện nhằm quảng bá văn hóa - du lịch Việt Nam.

Trong tháng 4, MV Victory - Bond in Vietnam của nhóm nhạc nổi tiếng Bond giới thiệu đến công chúng hình ảnh sắc nét của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Trước đó, nghệ sĩ Kenny G ra mắt ca khúc Going Home ấn tượng. Trong MV, anh đã chơi kèn bên cầu Long Biên lúc bình minh, tới hồ Gươm, bên tháp Hòa Phong và cầu Thê Húc, rồi qua Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám; hay như MV Alone phần II (Alone, Pt.II) của Alan Walker được quay tại hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) tạo cú hích lớn cho du lịch Quảng Bình...

Trong nước, ca sĩ Vũ Thắng Lợi từng gây ấn tượng với MV Hà Giang ơi; Sèn Hoàng Mỹ Lam có Tây Bắc và em; Đen Vâu có MV Luôn yêu đời, Nhạc của rừng; Only C có MV Tuyệt vời Đà Nẵng; K-ICM có album Hoa; nhà sản xuất âm nhạc Masew có MV Vietnam my home, Kyo York tung Sugar… Sở Du lịch TPHCM từng giới thiệu MV Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung với 600 cảnh quay ở hàng loạt địa điểm du lịch nổi tiếng như hang Múa (Ninh Bình), vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), Pù Luông (Thanh Hóa)… được giới trẻ đón nhận.

Định hướng của các dự án nghệ thuật cho thấy nỗ lực đáp ứng những nhu cầu sâu sắc hơn của khán giả hiện đại, những người tìm kiếm các trải nghiệm vượt lên trên giá trị giải trí. Tuy nhiên, việc khai thác sản phẩm âm nhạc theo hướng văn hóa, du lịch nên chú trọng cách khai thác chất liệu, bởi dễ trùng ý tưởng, hình ảnh.

Trên thực tế, đã có không ít sản phẩm âm nhạc khi khai thác chất liệu thiên nhiên, văn hóa vùng, miền đã vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận do bất cẩn, thiếu hiểu biết, chưa tìm hiểu kỹ kiến thức, văn hóa, du lịch địa phương. Chính vì vậy, nếu có sự đồng hành từ các đơn vị quản lý văn hóa, các địa phương, nghệ sĩ sáng tác có thể biến các dự án âm nhạc trở thành công cụ quảng bá văn hóa, du lịch hiệu quả, giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách sống động và gần gũi hơn.

TIỂU TÂN