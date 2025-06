Tài tử Park Sung Woong sẽ đến Việt Nam tham dự liên hoan phim

Park Sung Woong, sinh năm 1973, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1997 và được biết đến là một trong những nghệ sĩ thực lực hàng đầu Hàn Quốc. Anh có khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều thể loại vai diễn, từ phản diện gai góc đến chính diện hài hước hay nhân vật nội tâm sâu sắc. Một số tác phẩm nổi bật có thể kể đến như: Bloodhounds (2023), The Dude in Me (2019) hay Remember (2015). Với lối diễn xuất tiết chế, kỷ luật và giàu chiều sâu, Park Sung Woong đã liên tục nhận được nhiều giải thưởng chuyên môn danh giá tại Hàn Quốc như: giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hành động với The Killing Vote tại SBS Drama Awards 2023, giải Nam diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh với vai diễn trong phim The Dude in Me tại Korean Culture and Entertainment Awards 2019, giải Diễn xuất đặc biệt cho nam diễn viên trong phim truyền hình thể loại trong phim Remember tại SBS Drama Awards 2016…

Việc Park Sung Woong góp mặt tại DANAFF III được kỳ vọng sẽ tạo sức hút lớn cho sự kiện, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng, khu vực châu Á nói chung. Với chủ đề “Nhịp cầu châu Á”, DANAFF III mang đến loạt hoạt động giao lưu, trình chiếu phim và kết nối các nhà làm phim khu vực.

MAI AN