Cha lùi xe vô tình cán tử vong con trai 2 tuổi

Ngày 9-4, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm khiến cháu trai 2 tuổi tử vong dưới bánh xe bồn nghi do cha ruột lùi xe cán trúng.