Xuyên đêm cứu hộ tài xế xe đầu kéo rơi xuống vực sâu 70m

Sáng 18-7, Công an xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công một tài xế xe đầu kéo gặp nạn, rơi xuống vực sâu khoảng 70m trên Quốc lộ 9.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 17-7, xe đầu kéo BKS 34H-058.67 kéo theo rơ-moóc 34RM-005.09 do tài xế Nguyễn T.T. (sinh năm 1990, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển theo hướng Lao Bảo – Đông Hà, khi đến Km56 (đoạn qua xã Đakrông) bất ngờ lao qua hộ lan và rơi xuống vực sâu khoảng 70m.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay khi nhận tin báo, Thiếu tá Trần Ngọc Khánh Linh, Phó Trưởng Công an xã Đakrông đã chỉ huy lực lượng tại chỗ tiếp cận hiện trường. Trung tá Hồ Tuấn Ninh, Phó Trưởng Công an xã Đakrông, cùng hai cán bộ, chiến sĩ đã đu dây xuống vực, phát hiện tài xế bị mắc kẹt trong cabin, vùi trong đất đá. Lực lượng cứu hộ lập tức đào đất, tạo lỗ thông hơi và giữ liên lạc để trấn an tinh thần nạn nhân.

Sau đó, các đơn vị thuộc Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Quảng Trị có mặt, triển khai phương án cứu nạn trong điều kiện địa hình phức tạp, trời tối và vực sâu hiểm trở.

Nỗ lực ứng cứu tài xế gặp nạn

Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng 18-7, tài xế T. được đưa lên khỏi vực trong tình trạng còn tỉnh và được chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

VĂN THẮNG