Chấm dứt hoạt động dự án sản xuất máy in 3D của vợ chồng cựu CEO Facebook Việt - Lê Diệp Kiều Trang

Theo nguồn tin của phóng viên Báo SGGP, dự án Sản xuất máy in 3D và dịch vụ phần mềm, dịch vụ sản xuất sản phẩm trên các máy in 3D sử dụng vật liệu polyme sợi carbon của Arevo Việt Nam - Công ty TNHH Arevo Việt Nam đã chấm dứt hoạt động được đầu tư tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP).

Lý do chấm dứt hoạt động của Arevo Việt Nam là nhà đầu tư chưa thể sản xuất vật liệu carbon dẫn tới tăng chi phí, tạo ra thành phẩm không thể cạnh tranh trên thị trường và do dịch bệnh mà công ty không còn khả năng duy trì đội ngũ nghiên cứu và phát triển.

Vào ngày 27-1-2021, Ban Quản lý SHTP đã tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp đầu năm 2021, qua đó đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án sản xuất máy in 3D và dịch vụ phần mềm, dịch vụ sản xuất sản phẩm trên các máy in 3D sử dụng vật liệu polymer sợi carbon của Arevo Việt Nam, tổng vốn đầu tư 19,5 triệu USD. Dự án ở thời điểm đó khá thu hút, nhất là dự án sản xuất xe đạp bằng công nghệ in 3D của Công ty Arevo do cựu CEO facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang và chồng là ông Sonny Vũ thành lập.

Chiếc xe đạp bằng sợi carbon nguyên khối đầu tiên mang tên SuperStrata đã được sản xuất, thu hút nhiều sự chú ý. Dự án quảng bá rằng, với công nghệ in 3D, chất liệu sợi carbon siêu nhẹ, chiếc xe chỉ gần 1,3 kg, được thiết kế, sản xuất theo nhu cầu của người dùng và SuperStrata đã nhanh chóng được kỳ vọng là sản phẩm gắn liền với đất nước, con người Việt Nam…

Thế nhưng, sau lô hàng đầu tiên, không ít khách hàng đã phàn nàn về chất lượng của xe SuperStrata, thậm chí nhiều xe không đảm bảo an toàn. Đỉnh điểm là xe giao chậm nhiều tháng và có khách hàng đặt xe với giá 3.000 USD nhưng khi nhận xe mới phát hiện vật liệu của xe không như cam kết, thiết kế thiếu khoa học, các chi tiết gia công kém hoàn thiện, cảm giác thiếu an toàn khi đạp xe… Không chỉ vậy, cộng đồng xe đạp SuperStrata thế giới và Việt Nam đã lên tiếng phản ánh với nhà sản xuất, thậm chí trao đổi trực tiếp với chủ đầu tư dự án… nhưng chỉ nhận được sự im lặng, thậm chí cắt đứt liên lạc với những người phản ánh.

Đỉnh điểm của sự việc là gần đây cộng đồng mạng lên án một dự án kêu gọi vốn khác của ông Sonny Vũ trên trang Idiegogo. Dự án này cũng liên quan đến in 3D carbon và lần này là xe scooter thay vì xe đạp, đã có hơn nửa triệu USD được người dùng ủng hộ dự án… Nhưng, Idiegogo hiện đang bị khóa bởi nhiều người phản ánh là "dự án lừa đảo".