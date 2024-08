Chắp cánh ước mơ học sinh nghèo miền Trung

Câu lạc bộ phóng viên thường trú tại Quảng Trị và BĐBP tỉnh Quảng Trị tặng quà các cô giáo và học sinh Trường Mầm non Hướng Phùng

Với mong muốn "Chắp cánh ước mơ", giúp học sinh nghèo ở miền Trung viết tiếp ước mơ và chinh phục những giấc mơ cao đẹp bằng trí tuệ, ý chí bền bỉ và kiên trì trong cuộc sống và học tập, trước thềm đầu năm học 2024-2025, nhiều đoàn thể và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đến động viên, thăm hỏi, sẻ chia với các em bằng những phần quà ý nghĩa.

Câu lạc bộ phóng viên thường trú tại Quảng Trị và BĐBP tỉnh Quảng Trị tặng quà các cô giáo và học sinh Trường Mầm non Hướng Phùng

Tại buổi tặng quà các cô giáo và học sinh Trường Mầm non Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do Câu lạc bộ phóng viên thường trú tại Quảng Trị phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh này tổ chức, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, những món quà hôm nay là nguồn động viên rất ý nghĩa để cô và trò Trường Mầm non Hướng Phùng nơi biên giới Việt Nam – Lào sẵn sàng bước vào năm học mới 2024-2025.

"Có những khó khăn phải vượt qua, phải đối diện nhưng các bạn đồng nghiệp và các em học sinh hãy tin rằng, xung quanh còn rất nhiều người, cộng đồng xã hội và những đơn vị đồng hành cùng các bạn, các em khắc phục khó khăn, bước tiếp", bà Hương chia sẻ.

VĂN THẮNG