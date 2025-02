Cháu bé 4 tuổi bị ung thư máu, gia đình hết tiền chữa trị

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Phúc (thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) có người con tên Lê Ngọc Bảo An (sinh năm 2021 - ảnh). Từ lúc sinh ra, cháu An phát triển bình thường. Tuy nhiên, đến tháng 6-2024, cháu bị sốt và kiệt sức. Bác sĩ xác định cháu An bị ung thư máu, phải nhanh chóng điều trị bằng phương pháp xạ trị.