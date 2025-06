Xót xa 2 mẹ con nghèo chìm trong bệnh tật

Bà Nguyễn Thị Bính (70 tuổi, ở tổ dân cư Chùa Bắc, khu phố Cửu Lợi Nam, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vốn nghèo khó, chồng mất do ung thư, bản thân bà đang bạo bệnh nhưng đang phải gồng gánh thêm 1 người con gái mắc phải căn bệnh quái ác: lao màng não tinh thần tê liệt, không nói được, tứ chi dần co rút…

Bà Nguyễn Thị Bính và con gái

Bà Nguyễn Thị Bính rớm nước mắt kể, bà lấy chồng sinh được 2 người con, trong đó chị Đinh Thị Nga (36 tuổi) là con đầu. Chị Nga lớn lên lập gia đình rồi theo chồng về sống ở làng biển Thiện Chánh (phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn). Do hoàn cảnh quá nghèo, chị Nga làm lụng lao lực nên dần đổ bệnh. Năm 2019, chị bắt đầu trở bệnh, được các bác sĩ chẩn đoán lao hệ thần kinh (A17). Do không được điều trị, can thiệp kịp thời nên bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, cơ thể dần co rút, miệng ú ớ không nói thành lời.

Thương tình cảnh con gái, bà bán căn nhà đang ở lấy tiền đưa chị Nga vào TPHCM để cứu chữa. Chị Nga được các bác sĩ xác định bị lao hệ thần kinh nhưng do không được điều trị kịp thời nên biến chứng sang lao màng não mạn tính. Sau khi điều trị ở TPHCM, bệnh chị Nga đã ổn nhưng hơn 5 năm, con gái bà vẫn nằm 1 chỗ, thân thể tiều tụy, hoàn toàn mất ý thức…

Con gái vừa ổn định, đến lượt bà Bính rơi vào chuỗi ngày bệnh tật. Tháng 4-2024, bà không may bị trượt ngã khiến các đốt sống lưng L4L5, L5S1 bị chấn thương nặng phải nhập viện phẫu thuật. Các bác sĩ chẩn đoán bà mắc thêm nhiều chứng bệnh khác như: viêm gối phải, tăng huyết áp. Tháng 2-2025, bà Bính lại mắc thêm căn bệnh nhồi máu cơ tim, phải nhập viện Bệnh viện Trung ương Huế để giữ tính mạng. Tai nạn liên tục ập đến, gia sản, đất đai đã bán hết để cứu chữa khiến mẹ con bà Bính như rơi vào đường cùng...

DIỆP SƯƠNG