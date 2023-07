Cháy 5 tàu cá do chập điện

Ngày 30-7, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ 5 tàu cá bị cháy tại cảng cá Lạch Quèn.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Cụ thể, vào tối 28-7 do chập điện đã khiến tàu cá NA-99696TS của ông Bùi Xuân Xin (trú xã Quỳnh Long) bị cháy. Lửa cháy khiến tàu bị đứt dây neo, trôi theo dòng chảy và bắt sang 4 tàu khác.

Phát hiện vụ việc, người dân, chính quyền địa phương cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc dập lửa. Tuy nhiên, do vụ cháy phát tán ra nhiều vị trí, trên các tàu có nhiều vật dụng dễ cháy và chứa nhiều dầu cùng với gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Đến rạng sáng ngày 29-7 vụ cháy mới cơ bản được dập tắt. Rất may không gây thiệt hại về người nhưng 5 tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Trong số 5 tàu cá bị cháy có 2 tàu ở xã Quỳnh Long và 3 tàu ở xã Sơn Hải (cùng huyện Quỳnh Lưu). Trước mắt, UBND huyện Quỳnh Lưu đã hỗ trợ cho mỗi chủ tàu 20 triệu đồng, đồng thời đang vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhằm chia sẻ bớt khó khăn với các chủ tàu cá.