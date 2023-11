Cháy cửa hàng máy nông nghiệp, 2 cha con tử vong

Trưa 27-11, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng máy nông nghiệp khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại cửa hàng mua bán, sửa chữa máy cưa, cắt cỏ, xịt sâu… do ông P.V.T. (39 tuổi, ngụ ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, rạng sáng cùng ngày ngọn lửa bùng cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Do ngọn lửa quá lớn, những người bên ngoài dù nghe được tiếng kêu cứu của những nạn nhân đang mắc kẹt ở lầu 1 trong cửa hàng nhưng không thể ứng cứu được.

Vụ hoả hoạn khiến ông T. cùng con trai 12 tuổi tử vong. May mắn, vợ ông T. cùng con út và 1 người cháu (7 tuổi) ngủ ở tầng trệt kịp thời chạy ra ngoài nên thoát nạn.

Tại hiện trường, phần phía trước của cửa hàng cùng nhiều vật dụng, đồ đạc bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Vĩnh Long) cùng ngành chức năng địa phương đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.