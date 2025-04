Cháy hai nhà sàn ở Đắk Lắk, thiệt hại hàng tỷ đồng

Chiều 13-4, Công an xã Bông Krang (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng khiến hai nhà sàn cùng toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 11-4 tại buôn Dar Ju, xã Bông Krang. Ngọn lửa bùng phát từ nhà sàn của một hộ dân, sau đó nhanh chóng lan rộng do nhà làm bằng gỗ và chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã đã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, Đội PCCC số 5 huyện Cư Kuin và người dân địa phương tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình và tính chất vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy chỉ được khống chế vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày.

Hai ngôi nhà sàn ở huyện Lắk bị cháy vào chiều 11-4

Theo thống kê ban đầu, ngôi nhà thứ nhất của ông Y Oan Uông (sinh năm 1983) bị thiêu rụi toàn bộ cùng 110 bao lúa khô (loại 70kg/bao), một xe máy cày, xe máy Dream cũ, 60 triệu đồng tiền mặt, một dây chuyền vàng hai chỉ và một nhẫn vàng một chỉ.

Ngôi nhà thứ hai của ông Y Tlăm Hlong (sinh năm 1962) cũng bị lửa thiêu sạch 100 bao lúa khô, một xe mô tô, một nhẫn vàng hai chỉ và 80 triệu đồng tiền mặt.

Tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. May mắn, vụ cháy không gây thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

