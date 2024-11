Cháy lớn tại công ty bao bì ở Hà Nội

Chiều 15-11, theo cơ quan chức năng Hà Nội, vào lúc 15 giờ 53 phút cùng ngày, nhận tin cháy xưởng in bao bì thuộc Công ty TNHH bao bì Việt Thắng (tại xóm 3, thôn Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Hoài Đức đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy



Khi lực lượng có mặt, đám cháy đã bao trùm một số khu nhà xưởng, tạo cột khói cao hàng chục mét. Nhiều cấu kiện, mái tôn của điểm cháy bị nhiệt nung nóng sập đổ.

Lực lượng cứu hỏa triển khai tiếp cận nhiều hướng ngăn cháy lan và khống chế đám cháy.

Do vị trí hỏa hoạn chứa nhiều chất dễ bắt lửa như giấy, nilon, mực in hóa chất… nên ngọn lửa có nguy cơ khó kiểm soát. Trước diễn biến này, lực lượng xin chi viện từ Công an quận Hà Đông và các đơn vị khác của Công an Hà Nội.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng thuộc huyện Hoài Đức cũng được huy động phối hợp, hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, khoanh vùng kiểm soát phần kho xưởng lân cận.

Vụ cháy không gây thương vong về người.

Vụ cháy khiến xưởng bao bì bị sập

Hiện trường xảy ra cháy có diện tích khoảng 1.000m2 gồm 2 hạng mục: 1 nhà xưởng diện tích khoảng 400m2 (dùng làm khu vực để thành phẩm và văn phòng) và 1 nhà xưởng 600m2 (sản xuất in bao bì). Đám cháy làm sập hoàn toàn nhà xưởng khoảng 600m2.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở bị cháy đã bị Công an huyện Hoài Đức ra quyết định đình chỉ hoạt động từ tháng 11-2021 do vi phạm chưa thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào hoạt động.

GIA KHÁNH