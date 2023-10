Cháy nhà ở Đà Nẵng, 2 cháu bé tử vong

Ngày 5-10, UBND tỉnh Quảng Nam có báo cáo tình hình tiếp công dân, xử lý đơn của một số người dân liên quan đến 3 dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An (gọi tắt Bách Đạt An) làm chủ đầu tư trên địa bàn thị xã Điện Bàn.