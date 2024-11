Chế độ dinh dưỡng đồng hành để có trái tim khỏe

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tim mạch

Yếu liệt vì tắc mạch máu não

Mới đây, ông T.V.N (65 tuổi) được người nhà đưa đi cấp cứu giữa đêm vì bất ngờ yếu liệt nửa người, nói đớ và mất tri giác. Tại bệnh viện, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy ông Nam bị tổn thương não, đột quỵ nhồi máu não bán cầu trái. Các bác sĩ đã nỗ lực xử trí, cứu sống được người bệnh. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, ông Nam bị di chứng yếu nửa người bên phải, cần có sự hỗ trợ của người thân trong sinh hoạt hàng ngày. Gia đình cho biết, bệnh nhân có nhiều thói quen nguy hại với sức khỏe như uống rượu bia và hút thuốc hơn 15 năm.

Theo các chuyên gia cho biết chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động, sử dụng thuốc lá, lạm dụng rượu bia là yếu tố nguy cơ về hành vi quan trọng nhất của bệnh tim mạch và đột quỵ tim. Các yếu tố nguy cơ về hành vi sẽ dẫn đến tình trạng tăng cholesterol, cao huyết áp và cao đường huyết.

Trong đó, cholesterol toàn phần là nguyên nhân gây ra 13% số ca tử vong do đột quỵ và 48% số ca tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ. Chỉ số cholesterol trong máu càng cao thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng lớn. Đối với người bị cao huyết áp, nguy cơ tử vong vì bệnh tim sẽ cao gấp 3 lần và nguy cơ tử vong do đột quỵ cao gấp 4 lần so với người có huyết áp bình thường.

Bệnh tim mạch cũng chiếm đến 80% số ca tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Đây là những lý do khiến bệnh tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam cũng như thế giới. Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi và là gánh nặng tài chính của người bệnh, gia đình và xã hội.

Dinh dưỡng cho trái tim khỏe

Mặc dù bệnh tim mạch được xem như “sát thủ” hàng đầu gây ra tử vong nhưng có thể phòng ngừa được. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát và giảm thiểu 3 yếu tố nguy cơ trung gian gây bệnh: tăng cholesterol, cao huyết áp và cao đường huyết. Theo các chuyên gia, chế độ ăn tối ưu cho sức khỏe tim mạch bao gồm thực phẩm chứa Plant sterols, Omega 3, Folate, thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, chế độ ăn ít muối, nhiều rau xanh và trái cây.

Trong đó, Plant sterols (còn gọi là phytosterol hoặc sterol thực vật) là hợp chất làm giảm cholesterol LDL(cholesterol xấu) trong máu bằng cách can thiệp và làm giảm sự hấp thụ cholesterol ở ruột. Dưỡng chất này chỉ được cung cấp từ chế độ ăn vì cơ thể người không thể tự tổng hợp, có trong dầu thực vật, các loại hạt, chất béo dạng phết, các sản phẩm từ sữa ít béo, bánh mì, ngũ cốc và rau. Nếu mỗi ngày, cơ thể tiêu thụ từ 1,5g - 2,4g thực phẩm chứa Plant sterols sẽ giúp giảm cholesterol LDL trung bình từ 7% - 10,5%. Tuy nhiên, chế độ ăn uống thông thường chứa lượng Plant sterols thấp, không đủ theo khuyến nghị.

Dưỡng chất quan trọng khác là Omega 3, một chất béo chưa bão hòa, có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích và cá mòi. Nhiều chứng cứ cho thấy, tăng tiêu thụ Omega 3 giúp ngăn ngừa loạn nhịp tim, giảm nguy cơ huyết khối, giảm triglyceride, làm chậm sự phát triển của mảng xơ vữa động mạch, cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giảm tình trạng viêm mãn tính. Ở người trưởng thành, tiêu thụ Omega 3 ở mức 250mg/ngày giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Tuy nhiên, không cao hơn 2g Omega 3/ngày, theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ - FDA.

Một chế độ dinh dưỡng tốt cho tim mạch không thể thiếu Folate (vitamin B9) và vitamin B12 vì hiệu quả làm giảm các nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, phình động mạch chủ, đột quỵ tim). Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu khuyến cáo tiêu thụ liều lượng Folate hàng ngày ở mức 400μg folic acid/folate.

Bên cạnh đó, người bệnh có thể bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng như sữa, cung cấp năng lượng tối ưu và protein chất lượng cao với nhiều loại vi chất dinh dưỡng thiết yếu ở dạng dễ hấp thu. Kết hợp vận động thể chất phù hợp, quản lý căng thẳng, giảm stress, kiểm tra sức khoẻ định kỳ để phát hiện bất thường của cơ thể và can thiệp sớm.