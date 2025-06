Tiền Giang, Long An: Dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại

Hộ chăn nuôi huyện Châu Thành, Long An

Theo Sở NN-MT tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương các cấp triển khai các biện pháp phòng, chống DTHCP nhằm giảm thiểu tối đa dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Địa phương nào bùng phát ổ DTHCP thì chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu heo bị tiêu hủy tại địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm soát vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển heo bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác heo chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Tại Long An, hiện nay, DTHCP bắt đầu bùng phát mạnh trở lại, theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Long An, dịch bùng phát trở lại do sự chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Tình trạng bán chạy heo bệnh vẫn còn tồn tại, người chăn nuôi nhỏ, lẻ không chấp hành an toàn sinh học...

Theo bà Võ Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Thú y, Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, để phòng dịch, người chăn nuôi cần tuân thủ 2 nguyên tắc: An toàn sinh học tuyệt đối và cảnh giác tuyệt đối.

Khi xuất hiện DTHCP, người chăn nuôi cần báo ngay với chính quyền địa phương, đồng thời áp dụng ngay quy trình cách ly, tiêu hủy với nhóm heo, đàn heo có bệnh; sử dụng lực lượng tại chỗ để dập dịch; đóng cửa trại, không xuất, nhập heo, theo dõi đàn heo trong vòng 30 ngày; vệ sinh, tiêu độc, sát khuẩn người và phương tiện.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Long An xuất hiện 18 ổ DTHCP tại 8 huyện với hơn 710 con bị tiêu hủy, trong đó tập trung chủ yếu các huyện: Tân Hưng, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Trụ...

