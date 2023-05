Chi tiền để “giải mã bản đồ cuộc đời”

Ma trận định mệnh

Từ khóa “Matrix Destiny Chart” (tạm dịch: Ma trận định mệnh) như một thuật ngữ đang thịnh hành trong các hội nhóm dành cho bạn trẻ trên mạng xã hội. Nhóm “Giải mã ma trận cuộc đời” hơn 5.000 thành viên, khoảng 50 bài viết đăng tải mỗi ngày, được các tài khoản trẻ liên tục hỏi đáp quanh việc làm thế nào để tìm ra định mệnh cuộc đời mình.

Ngoài những định hướng từ gia đình, nhà trường và sở thích cá nhân, một bộ phận gen Z đặt niềm tin vào tâm linh và số phận để tự hướng nghiệp cho chính mình như một cách “thuận tự nhiên”.

Trao đổi cùng tài khoản T.T.K. từ nhóm “Giải mã ma trận cuộc đời”, bạn trẻ này giới thiệu đang là sinh viên năm nhất và là admin (quản lý) nhóm được gần 2 năm nay. T.T.K. kể: “Không phải bói toán hay coi chỉ tay một cách mơ hồ đâu, các số liệu được tính toán dựa trên ngày tháng năm sinh của bạn. Tôi lập nhóm và chia sẻ kiến thức quanh chủ đề này, vì nhiều bạn bè trong lớp tôi gần như chỉ lên lớp cho có học, nên việc giải mã ma trận cuộc đời mình, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và sở thích sẽ giúp các bạn chọn công việc, ngành học tốt hơn, hào hứng hơn”.

Đem câu chuyện “Ma trận định mệnh” chia sẻ tại một quán cà phê chuyên về trải nghiệm bài Tarot (bộ bài 78 lá) và thần số học trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1), Hạnh Nguyên (một người nghiên cứu bài Tarot khoảng 7 năm nay) phân tích: “Giải thích cụ thể thì hơi loằng ngoằng, nhưng tôi nghĩ đây cũng là một cách để chúng ta có thêm tham khảo về hành trình trong cuộc đời chính mình. Nó dựa trên nguyên lý của môn Numerology (thần số học Pitago) và sự rung động của 22 con số trong bộ bài Tarot (22 lá bài Thiên Mệnh Major Arcana). Đây là một biểu đồ số để khám phá và tìm hiểu định mệnh của một cá nhân, qua đó biết về điểm mạnh, điểm yếu ở khía cạnh sự nghiệp, tình yêu, sức khỏe, tài chính và sự tiến bộ trong cuộc sống của một người”.

Lên non tìm “thầy”

Khi những áp lực vô hình của cuộc sống khiến chuyện trầm cảm trong một bộ phận người trẻ ngày càng báo động, thì từ khóa “chữa lành”, “bình an nội tâm”… được nhiều bạn trẻ quan tâm. Lớp học “chữa lành” từ vẽ, viết, đến âm nhạc, múa, hay các chuyến đi để thư giãn, hòa mình cùng thiên nhiên được gen Z tìm đến.

Chọn Đà Lạt để dừng chân, nhưng điểm nghỉ ngơi của Tú An (28 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) không phải là khách sạn gần trung tâm để tiện di chuyển và mua sắm, cô bạn chọn một homestay khá xa thành phố với tên gọi “làng chữa lành”. “Không khí trong lành và yên tĩnh ở đây giúp tôi thực sự thư giãn. Ở đây cũng tập cho mình thói quen tự phục vụ, không trông chờ vào người khác vì không có nhân viên dọn dẹp”, An chia sẻ.

Nhưng lý do chính để An chọn điểm nghỉ ngơi này chính là gói dịch vụ “giải mã bản đồ cuộc đời” đi kèm khi lưu trú tại đây với mức phí 3 triệu đồng. Trong 3 ngày nghỉ ngơi và tìm kiếm “bản đồ cuộc đời”, An chia sẻ: “Nếu quá đặt niềm tin vào bản đồ này, thì bạn sẽ mất niềm tin về mọi thứ vì giải đáp cụ thể nhưng rất khó hiểu, phải có vài năm nghiên cứu thì mới có thể tiếp cận qua kiến thức này. Và bản đồ cuộc đời là như vậy, dựa trên ngày tháng năm sinh, họ tên. Tuy nhiên, mọi thứ cũng không có gì chắc chắn và sẽ thay đổi, nó tùy thuộc vào góc nhìn và hành động trước mỗi vấn đề của từng người thôi”.

Mất hơn 10 triệu đồng cho chuyến đi tìm “bản đồ cuộc đời” ở Đà Nẵng cùng nhóm bạn, nhưng kết quả thu về chỉ là một chuyến du lịch không hơn không kém, Cao Thiện Phương Thanh (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ: “Nhóm bạn tôi, đứa gặp trục trặc tình cảm, đứa công việc không thuận lợi nên tìm đến chuyến đi này để giải mã bản đồ cuộc đời mình. Người hướng dẫn truyền cảm hứng và cách nói chuyện thu hút, nhưng kiến thức để giải mã “bản đồ cuộc đời” thì chỉ ở mức tham khảo thôi, hoàn toàn không thể gợi mở bất kỳ điều gì”.

Tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời và lựa chọn công việc dựa trên ngày tháng năm sinh cũng chỉ là một cách tham khảo trong muôn vàn lựa chọn. Công thức để “giải mã cuộc đời” chỉ có một, nhưng “thầy” thì có khắp diễn đàn.