Chiến sĩ công an cứu sống 2 cháu nhỏ rơi xuống hồ thủy điện

Chiến sĩ công an nghĩa vụ Lò Văn Thanh cứu 2 đứa trẻ bị rơi xuống hồ thủy điện. Ảnh: DƯƠNG ĐINH

Tối 26-7, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-7, tại khu vực lòng hồ thủy điện Bản Chát (thuộc địa phận bản Pá Khôm, xã Pha Mu, huyện Than Uyên) xảy ra một vụ trẻ em đuối nước.

Cụ thể, chiều cùng ngày, 2 cháu nhỏ là Lò Mạnh Toàn, sinh năm 2018 và Lò Thị Hạ Vy, sinh năm 2020 (cùng ở địa chỉ trên) rủ nhau đi mò ốc cùng bà nội, không may bị trượt chân rơi xuống hồ thủy điện.

Tại thời điểm đó, may mắn có đồng chí Lò Văn Thanh (sinh năm 2004, hiện là chiến sĩ công an nghĩa vụ, đang công tác tại Phòng PC11 Công an tỉnh Lai Châu) đang cắt cỏ voi gần đó.

Nghe tiếng hô của bà nội cháu bé xin cứu người, anh Thanh liền chạy qua, nhảy xuống hồ cứu 2 cháu bé. Bằng kinh nghiệm học được trong thời gian nghĩa vụ, anh đã tiến hành sơ cứu, nên kịp thời cứu sống 2 cháu nhỏ. Hiện sức khỏe của 2 cháu nhỏ đã ổn định trở lại.

Anh Lò Văn Thanh sơ cứu cho cháu bé bị ngạt nước, chiều 26-7. Ảnh: DƯƠNG ĐINH

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, anh Thanh hiện đang trong thời gian nghỉ phép, nên tranh thủ giúp gia đình đi cắt cỏ voi. Chiều 26-7, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo đơn vị tổ chức biểu dương, khen thưởng hành động cao đẹp, không ngại nguy hiểm của anh Thanh.

VĂN PHÚC