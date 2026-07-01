Chiều nay 1-7, trao giải cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng”

Vào lúc 15 giờ ngày 1-7, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng” và khai mạc triển lãm các tác phẩm đoạt giải.

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), đồng thời đánh dấu 1 năm TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng” do Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động, chính thức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 2-6. Chỉ trong 3 tuần, cuộc thi nhận được 866 tác phẩm của 336 tác giả là người chụp ảnh không chuyên, phóng viên ảnh, công dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Theo ban tổ chức, nhiều tác phẩm thể hiện sự quan sát tinh tế, trách nhiệm nghề nghiệp và tình yêu thành phố, góp thêm những lát cắt chân thực về TPHCM trong thời điểm chuyển mình đặc biệt - rộng mở hơn, năng động hơn, gần dân hơn và giàu khát vọng hơn.

Sau vòng sơ khảo, hội đồng chung khảo đã chấm và chọn tốp 30 tác phẩm xuất sắc. Trong đó, 16 tác phẩm sẽ được vinh danh tại lễ trao giải chiều 1-7, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Tại lễ trao giải, triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên vàng” cũng sẽ khai mạc, giới thiệu đến công chúng 30 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất. Đây là những khuôn hình chân thực, sinh động về một TPHCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình và luôn chuyển mình mạnh mẽ. Triển lãm kéo dài đến ngày 7-7-2026 tại Tòa nhà Văn hóa nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM.

HẢI DUY