16 giờ chiều nay, 26-6: Đóng cổng nhận tác phẩm cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG

Cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức, hướng đến kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và một năm TPHCM vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tác phẩm "Tự hào thành phố mang tên Bác"

>>> Thể lệ cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG

Tính đến hết ngày 25-6, sau hơn 3 tuần phát động, hệ thống cuộc thi đã ghi nhận có gần 250 tác giả dự thi, với hơn 500 tác phẩm. Theo đánh giá của ban giám khảo, nhiều ảnh có chất lượng tốt về ý tưởng, bố cục, ánh sáng và thể hiện sinh động sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, nhiều tác giả đã khai thác nội dung thành phố nghĩa tình có chiều sâu, góc nhìn đa dạng.

Tác phẩm "Rực sáng bên dòng sông Sài Gòn"

Theo thể lệ cuộc thi, ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên, phóng viên ảnh và công dân Việt Nam trong, ngoài nước đến 16 giờ chiều nay 26-6. Báo SGGP kỳ vọng đón nhận những khuôn hình đẹp nhất, thật nhất và giàu cảm xúc nhất về TPHCM; qua đó cùng lưu giữ tư liệu quý về thành phố mang tên Bác trong hành trình phát triển mới, góp phần làm rạng rỡ thêm tên vàng của Thành phố hôm nay và mai sau.

Tác phẩm "Sắc xuân tụ hội"

Mỗi tác giả được đăng ký 01 tên dự thi theo căn cước và gửi tối đa 05 tác phẩm dự thi (là ảnh đơn) đến địa chỉ: rangrotenvang@sggp.org.vn, kèm thông tin liên hệ với đầy đủ nội dung như sau: Họ và tên tác giả, số căn cước, số điện thoại di động, số tài khoản ngân hàng, email cá nhân, địa chỉ liên hệ, tên tác phẩm (kèm chú thích rõ nội dung ảnh, tối đa 150 từ).

Thông tin chi tiết và Thể lệ cuộc thi tại địa chỉ: sggp.org.vn/rangrotenvang hoặc quét QR Code:

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