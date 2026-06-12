Cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG: Gần 150 tác giả dự thi

>> Thể lệ cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG
Mỗi tác giả được đăng ký 01 tên dự thi theo Căn cước và gửi tối đa 05 tác phẩm dự thi (là ảnh đơn) đến địa chỉ: rangrotenvang@sggp.org.vn, kèm thông tin liên hệ với đầy đủ nội dung như sau: Họ và tên tác giả, số căn cước, số điện thoại di động, số tài khoản ngân hàng, email cá nhân, địa chỉ liên hệ, tên tác phẩm (kèm chú thích rõ nội dung ảnh, tối đa 150 từ). Khi muốn đổi tác phẩm dự thi, tác giả gửi email thông báo với Ban Tổ chức (rangrotenvang@sggp.org.vn), trước khi hết hạn nhận tác phẩm. Thời gian nhận tác phẩm: Từ 16 giờ ngày 2-6-2026 đến 16 giờ ngày 26-6-2026.
>> Quét mã QR để gửi ảnh dự thi: