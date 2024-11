Chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 11-2024

Bỏ quy định giám sát CSGT bằng ghi âm, ghi hình

Nội dung này được nêu tại Thông tư số 46/2024/TT-BCA của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, có hiệu lực từ ngày 15-11-2024. Cụ thể, nội dung về hình thức giám sát cảnh sát giao thông (CSGT) của nhân dân bằng thiết bị ghi âm, ghi hình tại Điều 11 Thông tư số 67/2019/ TT-BCA đã bị bãi bỏ bởi khoản 6, Điều 1 Thông tư số 46/2024/TT-BCA. Người dân sẽ giám sát thông qua 5 hình thức: Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng; Qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; Tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ; Kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thay đổi này được lý giải là nhằm ngăn chặn việc một số người lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ, chiến sĩ CSGT và chia sẻ lên mạng xã hội, dẫn đến tư tưởng ngại va chạm, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng CSGT.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT TPHCM kiểm tra một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Điều kiện xét thăng hạng viên chức TGVPL

Thông tư số 09/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn và điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý (TGVPL), có hiệu lực từ ngày 1-11-2024. Viên chức TGVPL đăng ký dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức TGVPL hạng II và đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức TGVPL theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2022/TT-BTP; Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 05/2022/TT-BTP; Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi theo quy định tại khoản 16, Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP).

Viên chức TGVPL đăng ký dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện: Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức TGVPL hạng III và đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức TGVPL theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2022/TT-BTP; Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BTP; Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi theo quy định tại khoản 16, Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP).

Luật sư bị phạt đến 30 triệu đồng nếu xúc phạm thẩm phán, kiểm sát viên…

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 15-11-2024. Trong các nội dung được bổ sung so với Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, nghị định mới có thêm quy định liên quan hoạt động hành nghề luật sư. Theo đó, từ ngày 15-11, luật sư có thể bị phạt tiền 15-30 triệu đồng nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đây cũng là nội dung đã được quy định tại Điều 15 Pháp lệnh số 02/2022/ UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Cũng theo Nghị định số 117/2024/ NĐ-CP, trường hợp luật sư thực hiện hành vi vi phạm quy định nêu trên đối với người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của tòa án, thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 3, Điều 15 và khoản 3, Điều 21 Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15.

Thành lập hội phải có tài sản đảm bảo

Từ ngày 26-11-2024, Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội sẽ chính thức có hiệu lực. Theo Nghị định số 126/2024/NĐ-CP, để thành lập hội thì cần đảm bảo nhiều điều kiện về tên gọi; có tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động phù hợp; có điều lệ, trụ sở; lĩnh vực hoạt động chính của hội định thành lập không trùng lặp với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trong cùng phạm vi hoạt động…

Một trong các điều kiện để thành lập hội là phải có tài sản để đảm bảo hoạt động của hội. Đây là quy định mới so với quy định hiện nay.

Tăng 15% trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

Thông tư số 53/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ có hiệu lực từ ngày 1-11-2024. Thông tư này áp dụng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Với 2 đối tượng trên, điều chỉnh tăng 15% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2024.

BAN CTBĐ-CTXH