Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước ngày 10-2

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ công tác được giao. Chủ tịch nước chỉ rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, nền tư pháp nước ta đã có những bước phát triển tích cực, đạt kết quả quan trọng trên các mặt; tổ chức, hoạt động các cơ quan tư pháp không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Trên cơ sở đó, thời gian tới, hoạt động cải cách tư pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; phấn đấu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Về công tác chuẩn bị cho phiên họp thứ nhất năm 2025 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác cải cách tư pháp phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các chính sách pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước lưu ý phải đánh giá toàn diện, đầy đủ để làm sao cho Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai các hoạt động một cách hiệu quả, cũng như hướng tới kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW (về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả); phù hợp với tình hình thực tiễn khi triển khai chủ trương không duy trì cơ quan công an cấp huyện để đảm bảo hoạt động tư pháp tiếp tục hiệu quả, ổn định, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh Tổ quốc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới.

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác tư pháp, ngày 10-2. Ảnh: TTXVN

Liên quan tới công tác đặc xá, Chủ tịch nước khẳng định, đây là một nhiệm vụ quan trọng được triển khai nhân các ngày lễ lớn trong năm 2025, tiếp tục thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan phải tập trung triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng với quy trình của pháp luật, tạo niềm tin cho nhân dân về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Về các đề án cải cách tư pháp, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm việc với các cơ quan, nhất là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để sớm hoàn thành các đề án, trong đó chú trọng đảm bảo chất lượng, khả thi, đánh giá được đúng tình hình, trước khi trình Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương góp ý, hoàn thiện và báo cáo Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Văn phòng Chủ tịch nước nêu cao trách nhiệm, chủ động triển khai công việc ngay từ đầu năm, không để chậm trễ, tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Chủ tịch nước trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành liên quan, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm các nội dung phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

Tin liên quan Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đầu xuân với Văn phòng Chủ tịch nước

LƯU THỦY