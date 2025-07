Phân công công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Theo đó, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quan hệ, phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, vừa ký Quyết định về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; quản lý chung về công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; phụ trách công tác quy hoạch xây dựng (Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu); phụ trách công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên - khoáng sản; đầu tư công (thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công); quản lý đô thị, nhà ở; công tác tư pháp và cải cách tư pháp; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và thi hành án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án lớn của tỉnh; quyết định những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần phải trực tiếp xử lý.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục Thống kê; Sở Công thương; Sở Tài chính; Thuế tỉnh Đồng Nai; Chi Cục Hải quan Khu vực XVIII; Kho bạc Nhà nước Khu vực XVII; Ngân hàng Nhà nước Khu vực II; các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh; BCĐ Phát triển Kinh tế tỉnh; Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp; Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai.

Phụ trách 19 địa bàn phường, xã gồm Trấn Biên, Biên Hòa, Long Khánh, Đồng Xoài, Bình Phước, Phước Long, Bình Long, An Lộc, Đại Phước, Nhơn Trạch, Phước An, Phước Thái, Bình An, Long Thành, An Phước, Long Phước, Cẩm Mỹ, Thuận Lợi và Phước Bình.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phụ trách, lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác trong quan hệ, phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác thì có trách nhiệm chuyển nội dung đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đó để chỉ đạo xử lý và đối thoại với công dân giải quyết vụ việc, trên cơ sở kết quả xử lý của Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đó thì ông Lê Trường Sơn ký ban hành giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Ông Lê Trường Sơn giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành gồm Y tế; VH-TT-DL; GD-ĐT; Dân tộc và Tôn giáo; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn; Báo-Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai; Nhà Xuất bản Đồng Nai; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Bảo hiểm Xã hội Khu vực XVIII; Sở Ngoại vụ; Sở KH-CN; Các Ban Quản lý Cửa khẩu và Biên giới; Ban Tiếp công dân; các Trường học thuộc UBND tỉnh quản lý; Chủ tịch các hội đồng, trưởng các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo các lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách 26 địa bàn phường, xã gồm Minh Hưng, Chơn Thành, Đa Kia, Lộc Thành, Lộc Ninh, Lộc Hưng, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Quang, Nha Bích, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn, Đăk Nhau, Bom Bo, Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Đồng Tâm, Tân Lợi, Đồng Phú, An Viễn, Bình Minh, Bàu Hàm, Hưng Thịnh và Trảng Bom.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác đất đai (trừ Quy hoạch sử dụng đất), tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản (trừ quy hoạch); môi trường; đo đạc, bản đồ; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi; chăn nuôi, thú y; phát triển nông thôn; cấp nước sạch nông thôn; công tác phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

Bà Nguyễn Thị Hoàng giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành Nông nghiệp và Môi trường; Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyền; Theo dõi công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh; Thành viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Đồng thời phụ trách 21 địa bàn phường, xã gồm Long Bình, Tam Hiệp, Trảng Dài, Tân Triều, Hố Nai, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Định Quán, Phú Vinh, Phú Hòa, Tà Lài, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Phú Lâm, Trị An, Tân An, Thanh Sơn, Đak Lua, Phủ Lý, Tà Lài.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Chủ tịch các hội đồng, trường, các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo các lĩnh vực phụ trách. Đồng thời phụ trách địa bàn phường, xã gồm Bình Lộc, Bảo Vĩnh, Xuân Lập, Hàng Gòn, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phủ Nghĩa, Dầu Giây, Gia Kiệm, Xuân Định, Xuân Phủ, Xuân Hòa, Xuân Bắc, Xuân Thành, Tân Quan, Tân Hưng, Tân Khai, Minh Đức, Bình Tân, Long Hà, Phú Riềng, Phủ Trung, Xuân Quế, Xuân Đường, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Lộc, Thống Nhất.

HOÀNG BẮC