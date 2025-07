Phân công công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Thường trực UBND TPHCM điều hành phiên họp kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể:

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được:

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước của TPHCM; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách hành chính; quản lý chung tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính.

Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị và Kết luận 123/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên… Trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (21 phường, 4 xã và 1 đặc khu), gồm: phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Tân Thuận, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Hiệp Bình, phường Thủ Đức, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Bình, phường Long Phước, phường Long Trường, phường Cát Lái, phường Bình Trưng, phường Phước Long, phường An Khánh, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, xã Cần Giờ, xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo và phường Dĩ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ:

Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM: Chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TPHCM; tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của UBND TPHCM…

Đồng thời phân công Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TPHCM tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TPHCM, Đảng ủy UBND TPHCM, UBND TPHCM, các cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ

Giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Hành chính tư pháp, công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; theo dõi chung, chỉ đạo công tác tiếp công dân, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp…

Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TPHCM, Thanh tra TPHCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM… Đồng thời giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ theo dõi, chỉ đạo 11 phường và 18 xã gồm: Phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Long Hương, phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Tân Hải, phường Tân Phước, phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, xã Long Sơn, xã Châu Pha, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải, xã Đất Đỏ, xã Nghĩa Thành, xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Bình Giã, xã Xuân Sơn, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Bình Châu, xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp, xã Bàu Lâm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà:

Giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác cải cách hành chính; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kết luận 123/2025…

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Dự án đầu tư; công nghiệp; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà

Trực tiếp chỉ đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR); Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (11 phường, 6 xã): Phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường:

Giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông; đầu tư công (kể cả ODA, hợp tác công tư và vốn nhà nước ngoài đầu tư công).

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Dự án đầu tư công; quy hoạch, kiến trúc; quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; giao thông, vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp thoát nước, cây xanh, công viên)…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (18 phường, 9 xã): Phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Hòa Bình, phường Phú Thọ, phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Thông Tây Hội, phường An Tây Hội, phường Đức Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Phú Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Tây Thạnh, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng:

Giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo lĩnh vực: Quản lý tài chính, quản lý ngân sách, giá, phí; công tác cân đối, bố trí vốn đầu tư công.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách; thẩm định giá đất cụ thể; thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý tài sản công…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng

Theo dõi, chỉ đạo kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố (Sài Gòn Co.op), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng công ty Bến Thành, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (20 phường, 7 xã): Phường Xóm Chiếu, phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, phường Đông Hưng Thuận, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường An Phú Đông, phường Bình Tây, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, phường Phú Lâm, phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường Hòa Hưng, phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Bình Tân, phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa, xã Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh:

Giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy; dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Ký duyệt Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị; quản lý công chức, viên chức; thi đua, khen thưởng; kinh tế nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; nông thôn mới; công tác thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Quỹ Phát triển đất thành phố, Công ty Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy Lợi, Công ty Môi trường đô thị…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (12 phường, 6 xã): Phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Long Hòa, xã Thanh An, xã Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy:

Giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn thành phố; Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn TPHCM; văn hóa, thể dục, thể thao, xuất bản, báo chí; lao động, thương binh và xã hội; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Trung tâm Chuyển đổi số; Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Thủ Dầu Một; Đài Truyền hình thành phố, Đài tiếng nói nhân dân thành phố; Đài phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan báo chí trực thuộc UBND thành phố…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (20 phường, 4 xã): Phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc, phường Bàn Cờ, phường Chợ Quán, phường An Đông, phường Chợ Lớn, phường Chánh Hưng, phường Phú Định, phường Bình Đông, phường Gia Định, phường Bình Thạnh, phường Bình Lợi, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Bình Quới, phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Hòa, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Tân Sơn, xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm.

