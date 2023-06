Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khánh thành Đài phát sóng khu vực Nam Trung bộ

Cùng dự lễ khánh thành còn có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Đài phát sóng khu vực Nam Trung bộ được khởi công xây dựng vào ngày 13-10-2020 với tổng mức đầu tư 327 tỷ đồng.

Tại lễ khánh thành, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam cho biết, Đài phát sóng Nam Trung bộ góp phần nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh Tiếng nói Việt Nam tại khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, khu vực quần đảo Trường Sa, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp các thông tin chỉ dẫn, thông tin thời tiết, cảnh báo thiên tai trên vùng biển các tỉnh Nam Trung bộ qua sóng phát thanh là vô cùng quan trọng. Việc này không chỉ góp phần định hướng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con, cán bộ chiến sĩ và nhân dân mà còn góp phần to lớn trong việc khẳng định chủ quyền của đất nước ta đối với khu vực biển đảo Trường Sa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giao nhiệm vụ cho Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thiết bị an toàn liên tục, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông