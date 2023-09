Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kiểm toán Nhà nước nên tăng cường họp báo

Báo cáo thẩm tra do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà ghi nhận, trong 8 tháng đầu năm 2023, KTNN đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện công tác năm 2023 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ lý do việc triển khai kế hoạch kiểm toán 8 tháng đầu năm 2023 chậm và thấp hơn so với cùng kỳ.

Bà Nguyễn Thị Phú Hà nêu rõ: “So với cùng kỳ năm 2022, số kiến nghị sửa đổi, bổ sung ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số kiến nghị xử lý 8 tháng đầu năm 2023 chỉ bằng 20,6% cùng kỳ năm 2021 và 48,7% cùng kỳ năm 2022. Đề nghị KTNN đánh giá làm rõ nguyên nhân kết quả khá thấp này”.

Về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024, cơ quan của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu cắt giảm số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình, dự án, lĩnh vực doanh nghiệp, tập trung lựa chọn các chuyên đề, lĩnh vực thường xuyên có nhiều vi phạm hoặc có nguy cơ dễ phát sinh sai phạm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, thu nộp về ngân sách nhà nước, không gây thất thoát ngân sách và tài sản nhà nước.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng băn khoăn: “Nhiều năm qua kiến nghị kiểm toán rất nhiều, nhưng kết quả thực hiện chưa cao và chưa rõ lý do”. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ việc giải trình thực hiện đến đâu, vì sao chưa thực hiện hay kiến nghị chưa phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra yêu cầu: Bám sát mục tiêu tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu; thực hiện phương châm “thà làm ít mà tốt”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công khai, minh bạch là một trong những “vũ khí” quan trọng nhất của kiểm toán. “Các đồng chí chủ yếu mới đăng tải lên cổng, phải tổ chức họp báo theo quy định. Riêng kiểm toán năm là phải họp báo công khai, đồng thời lựa chọn những chuyên đề trọng điểm để công khai”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, KTNN cần tập trung đánh giá tác động của các văn bản ban hành sai để đề xuất xử lý nghiêm sai phạm vì thực tế ban hành ra rất nhiều “giấy phép con”, văn bản không đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với kiểm toán để tránh chồng chéo. Chia sẻ với những khó khăn của kiểm toán, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định, có những kiến nghị đúng luật nhưng khó khả thi…