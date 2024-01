Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri và dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Tiến Châu…

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Lã Thanh Tân thông tin tới cử tri về việc đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Qua rà soát, đã tổng hợp, kiến nghị đề xuất với tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi 7 luật, 5 nghị định, 56 thông tư và một số vấn đề khác còn vướng mắc, bất cập, nội dung không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý.

Quang cảnh hội nghị

Đáng lưu ý, trong số này có 2 luật, 1 nghị định, 3 thông tư liên quan trực tiếp đến người lao động như: Luật Căn cước công dân 2014, Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số 137 ngày 31-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 04 ngày 28-5-2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123 ngày 15-11-2015 của Chính phủ…

Với mong muốn tiếp thu được nhiều ý kiến từ thực tiễn, mang “hơi thở của cuộc sống”, tại hội nghị này, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đề nghị cử tri đại diện cho công nhân, viên chức, người lao động thành phố phát huy tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, từ thực tiễn công tác, cuộc sống để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công nhân, người lao động, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của thành phố.

Ông Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng

“Sau hội nghị này, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ và xây dựng báo cáo chung gửi đến Quốc hội, các cơ quan Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành Trung ương để thông tin kịp thời tới cử tri”, ông Lã Thanh Tân nhấn mạnh.

Đại biểu dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội mang tên Happy Home

Cũng trong sáng 6-1, tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Happy Home. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.800 tỷ đồng, cung cấp 4.300 căn nhà, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn người lao động tại địa phương, do Công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư.

ANH PHƯƠNG