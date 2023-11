Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý việc leo dải phân cách như Báo SGGP nêu

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 12261/UBND-THNC thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tại khu vực quốc lộ 1K (phường Hóa An, TP Biên Hòa).

Ngày 14-11, Báo SGGP đăng tin ảnh “Có cầu đi bộ vẫn leo dải phân cách” trên chuyên mục Tôi có thấy, phản ánh Công ty Hưng Nghiệp CP TNHH Pou Chen Việt Nam, nằm ven quốc lộ 1K (phường Hóa An, TP Biên Hòa) có đông công nhân nên ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã xây cầu vượt bộ hành ngay trước trụ sở công ty, phục vụ đi lại đảm bảo an toàn giao thông cho người lao động, tuy nhiên mỗi khi tan tầm, nhiều công nhân vẫn băng qua đường, trèo qua dải phân cách trông rất phản cảm.

Sau khi báo đăng, ngày 15-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 12261/UBND-THNC thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tại khu vực quốc lộ 1K (phường Hóa An, TP Biên Hòa).

Cụ thể, giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và UBND TP Biên Hòa tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm việc với Công ty Hưng Nghiệp CP TNHH Pou Chen Việt Nam, UBND phường Hóa An tuyên truyền, quán triệt người lao động chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, đi đúng phần đường, cầu đường bộ, không leo dải phân cách, gây mất an toàn giao thông và báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 11-2023.