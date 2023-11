Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở GD-ĐT kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân

Ngày 4-11, Thanh tra TPHCM công bố thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính tại sở này từ năm 2021-2022.

Thanh tra TPHCM xác định, Sở GD-ĐT còn hạn chế, thiếu sót trong theo dõi, quản lý, thống kê, tổng hợp việc công khai tài chính tại sở và các đơn vị trực thuộc. Việc này dẫn đến còn nhiều đơn vị chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ công khai tài chính đúng theo quy định.

Về hướng dẫn quản lý thu chi các khoản thu khác, Thanh tra TPHCM xác định, Sở GD-ĐT ban hành công văn hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc sở trong năm học 2020-2021 là chưa phù hợp thẩm quyền.

Sở này chưa xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành đào tạo, các dịch vụ giáo dục đào tạo do Nhà nước tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ từ nguồn kinh phí ngân sách.

Đối với khoản thu hộ, chi hộ, các đơn vị chưa đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi (vẫn còn tồn số dư bên nợ, không tất toán cho từng năm học mà tiếp tục thu qua các năm). Ngoài ra, việc công khai kế hoạch, tình hình quản lý thu, chi đối với các khoản thu thỏa thuận, thu hộ vẫn chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định.

Sở GD-ĐT chưa hướng dẫn xử lý đối với khoản thu hộ, chi hộ hơn 590 triệu đồng từ hoạt động của trung tâm văn hóa ngoài giờ để dạy thêm cho học sinh tại Trường THPT Củ Chi.

Một số đơn vị trực thuộc sở vẫn còn thực hiện các khoản thu qua hình thức tiền mặt, chưa triển khai thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Việc này, Thanh tra TPHCM xác định là chưa thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Nghị quyết 02 và Quyết định 241 của Chính phủ.

Ngoài ra, sở chưa cập nhật kịp thời số liệu phát sinh trong theo dõi, quản lý, thống kế, tổng hợp tình hình tiếp nhận tài trợ, viện trợ tại các đơn vị trực thuộc. Qua thực tế có 5/7 đơn vị được kiểm tra ngẫu nhiên thực hiện chưa đầy đủ, đúng theo quy định. Thanh tra TPHCM xác định vẫn còn một số trường nhận ủy quyền từ ban đại diện cha mẹ học sinh để thu, quản lý, sử dụng quỹ phụ huynh học sinh.

Về lập dự toán, quản lý thiết bị phục vụ các kỳ thi, thanh tra xác định đơn giá thuê máy hủy giấy công nghiệp siêu tốc và máy in laser trắng đen tốc độ cao in 2 mặt... bằng 47,3% - 48% so với đơn giá mua.

“Thời gian thuê 2 tháng gần bằng giá tiền mua máy mới, cho thấy việc thuê máy cần phải xem xét cẩn trọng để đảm bảo hiệu quả. Số lượng thuê tăng 1,3 - 2 lần so với dự toán số lượng mua, cho thấy việc lập dự toán số lượng mua ban đầu phục vụ kỳ thi là chưa sát với thực tế”, thông báo kết luận thanh tra chỉ rõ.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng không có ý kiến bằng văn bản thể hiện chính kiến đối với các đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị trực thuộc là chưa đúng với chỉ đạo của UBND TPHCM.

Trong thời gian chờ phê duyệt đề án sử dụng tài sản công, 5/7 trường được kiểm tra trong năm 2021 và 2022 có ký kết các hợp đồng, phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê, liên kết chưa thông qua đấu thầu, đấu giá hoặc có thông qua đấu giá nhưng hết thời gian năm học không tổ chức đấu giá lại mà tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Thanh tra TPHCM chỉ rõ đó là các trường: THPT Lê Quý Đôn, THPT chuyên Nguyễn Thị Định, THPT Phú Nhuận, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Củ Chi.

Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc. Ngoài ra, có trách nhiệm của Phòng Tài chính Kế hoạch Sở GD-ĐT TPHCM, trong tham mưu lãnh đạo sở và xét duyệt quyết toán hàng năm đối với các đơn vị.

Từ kết luận của Thanh tra TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất cơ bản nội dung và giao Giám đốc Sở GD-ĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo sở, các phòng ban, hiệu trưởng các đơn vị được kiểm tra và tập thể, cá nhân có liên quan nội dung kết luận thanh tra theo thẩm quyền quản lý.

Cùng với đó, đề ra hướng khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, giao Giám đốc Sở GD-ĐT khẩn trương rà soát theo kết luận thanh tra, thống kê lại toàn bộ các cơ sở nhà, đất mà sở và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng để phân loại rõ danh mục thuộc phạm vi phải xử lý, sắp xếp lại và không thuộc phạm vi xử lý, sắp xếp lại. Từ đó, đề xuất UBND TPHCM tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện phương án xử lý, sắp xếp nhà, đất đã được UBND TPHCM phê duyệt.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng được giao có văn bản chấn chỉnh công tác thu học phí, thu các khoản thỏa thuận, thu hộ chi hộ và các khoản thu khác tại các đơn vị trực thuộc.